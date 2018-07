Postergan presentación de comisión de reforma del sistema de justicia

El Gobierno postergó la presentación del equipo de especialistas al que encargará la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de justicia. Esto pese a que el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, habían anunciado que se realizaría este jueves.

La presentación se había programado para las 4 p.m. en Palacio de Gobierno, pero finalmente no se llevó a cabo. Fuentes de El Comercio señalaron que a esa hora el Ejecutivo todavía no había completado la nómina de seis miembros que tendrá el grupo.

Al cierre de esta edición, este Diario pudo confirmar cinco nombres. El primero es el de Allan Wagner, ex agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y ex ministro de Estado. Wagner, además, presidiría el grupo de trabajo.

También lo conformarán Hugo Sivina, ex juez supremo y ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); Walter Albán, ex ministro del Interior; Delia Revoredo, ex magistrada del Tribunal Constitucional (TC); y Samuel Abad, abogado constitucionalista.

Albán fue el último en aceptar la propuesta del Gobierno. Lo hizo después de las 4 p.m.

El proyecto de reforma, de acuerdo al mandatario, será entregado el 28 de julio. En paralelo, el Poder Judicial también trabajará una iniciativa propia.

—Otro escenario—

Más temprano, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, dijo que espera que en el Congreso haya voluntad de aprobar la reforma con celeridad.

De no ser así –añadió– el Gobierno podría recurrir a “otros resortes democráticos”. Mencionó “el mecanismo del referéndum, que puede ser perfectamente utilizado”.

Al respecto, la congresista Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que el Legislativo dará prioridad a la reforma, pues el país atraviesa una “situación de crisis”.

—Planes de gobierno—

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski propuso la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, consolidar la rectoría de la Corte Suprema y fortalecer la justicia penal contra el crimen organizado.

La ex candidata Keiko Fujimori planteó que se priorice la asignación de recursos económicos para mejorar la atención en casos de derechos humanos y familia. También replantear el sistema de defensa judicial del Estado, y reforzar la autonomía de la Procuraduría General del Estado.