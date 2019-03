PPC abre investigación a Horacio Cánepa por supuestos aportes de Odebrecht

El Tribunal de Ética del Partido Popular Cristiano (PPC) decidió este martes 5 de marzo abrir investigación contra Horacio Cánepa Torres, acusado de haber recibido aportes de la constructora Odebrecht.

El ex directivo brasileño Raymundo Trindade Serra señaló que Cánepa recibió entre US$10 mil y US$ 15 mil para la campaña presidencial de Lourdes Flores Nano en el 2006, y US$ 200 mil para la candidatura a la alcaldía de Lima.

►Lo positivo y negativo de la gestión de César Villanueva

►Parte de lo que nos toca, la columna de Martín Tanaka



La dirigencia del PPC tomó esta decisión de oficio luego de conocer la información obtenida por el Equipo Especial Lava Jato en Brasil a mitad de febrero. El documento señala que se encuentran "frente a un comportamiento inapropiado del militante Jorge Horacio Cánepa Torres". Por ello, será investigado por violación al Estatuto del Partido y al Reglamento de Ética y Disciplina.



Resolución del Tribunal Departamental de Ética y Disciplina de Lima del PPC sobre Horacio Cánepa.

Horacio Cánepa, ex secretario de relaciones internacionales del PPC, ha sido citado a declarar el martes 12 de marzo por la noche, y que presente su descargo por escrito en el plazo de diez días hábiles.

Fuentes del PPC indicaron que Cánepa ha mostrado su voluntad de asistir para dar sus explicaciones.

Resolución del Tribunal Departamental de Ética y Disciplina de Lima del PPC sobre Horacio Cánepa.

Esta es la primera investigación que se le abre a Horacio Cánepa al interior del PPC desde que se conoció sus relaciones con Odebrecht que investiga el Equipo Especial de la fiscalía.

En el 2017, fue suspendido de su militancia por dos meses tras las acusaciones de haber favorecido a la constructora en los arbitrajes con el Estado que tuvo a su cargo.

Este sábado habrá sesión de Comisión Política del partido en la que se tiene previsto abordar el Caso Cánepa.