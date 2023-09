8. Los partidos deben presentar:

a. Comités en un número no menor al tercio del número total de provincias (65) ubicados en las cuatro quintas partes del número de departamentos (20). No deben presentar más de un comité por provincia.

b. Las fichas de afiliación al comité deben estar debidamente pegadas al libro de actas.

c. El padrón de afiliados en un número no menor del 0,1 % del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional (25.288*). *Esta cifra varía con la actualización del padrón.