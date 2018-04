PPK afirma que recibió en su casa al congresista Moisés Mamani

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) afirmó que se reunió en su vivienda con el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien un día antes de que se votara la vacancia difundió unos videos en los que se evidenciaría el intento de comprar votos a cambio de obras públicas.

PPK, sin embargo, precisó que en la reunión conversaron sobre la necesidad de descontaminar el lago Titicaca, ubicado en Puno, región que Mamani representa.

“[Mamani] vino a hablarme de Puno, a decirme que, en fin, que él podía quizás no votar por la vacancia. Le dije: ‘Oye, mira aquí no vamos a hablar de eso, no estoy aquí para pedirle su voto, estoy aquí para hablarle de Puno’”, dijo el ex jefe del Estado en una entrevista con CNN.

Añadió que podría existir un video de su conversación con Mamani, pero que no teme que se haga público. “Dicen que [él] tiene una cinta o una grabación. Nunca ha salido un video conmigo, porque yo siempre le hablé del lago Titicaca, […] podría existir y que lo muestren”, destacó.

Sobre la posibilidad de que algún representante de su gobierno haya actuado por cuenta propia para intentar la compra de votos, PPK indicó: “Siempre hay gente muy entusiasta, de repente se disparan. Yo les dije desde un principio: ‘Aquí tenemos que impedir esta segunda vacancia exprés, porque no hay ningún sustento legal’”.