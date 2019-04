PPK: Los argumentos de la Fiscalía contra el ex presidente de la República

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria aceptó hoy el pedido del Ministerio Público y dictó prisión preventiva por 36 meses contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Previamente, el 11 de abril la fiscalía había pedido detención preliminar por 10 días contra el ex mandatario tras concluir en las investigaciones que habría ayudado a materializar el acuerdo ilícito entre el ex directivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata y el ex mandatario Alejandro Toledo, a cambio de la licitación de los proyectos Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y Olmos.

PPK es investigado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de ex funcionarios público.

¿Cuáles fueron los fundamentos fiscales acogidos por el Poder Judicial cuando se dictó la detención preliminar?

“El imputado Kuczynski Godard -en su condición de ministro de Estado - habría tenido intervención directa (…) materializando el acuerdo corruptor sostenido entre Simoes Barata y Alejandro Toledo Manrique, con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de construcción y mantenimiento del proyecto IIRSA Tramos 2 y 3”, sostiene la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a la que accedió El Comercio.

Para lograr tal fin, según la tesis fiscal, PPK introdujo conceptos “técnico-económicos” en la relación contractual (Estado-Empresa) con la finalidad de que luego la constructora Odebrecht “pueda favorecer económicamente a los intereses privados del imputado Kuczynski, mediante la contratación de sus asesorías privadas”.

Como se recuerda, PPK viene siendo investigado tras descubrirse que a través de sus empresas, entre ellas First Capital, realizó asesorías para la empresa Odebrecht.

En este caso, Kuczynski no tiene la prerrogativa de antejuicio al haber excedido largamente los 5 años de inmunidad que le asistían cuando fue ex ministro del régimen toledista.

-¿Cómo hizo los presuntos arreglos técnicos?-

Según la fiscalía, en su condición de ministro de Economía, PPK aprobó el “Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión” vía el Decreto Supremo 028-2002-PCM mediante el cual se disponía que sea él la persona encargada de elegir a los miembros del comité de Proinversión para la concesión de la IIRSA 2 y 3.

Mientras que en su condición de titular del Consejo de Ministros -en su último año de gestión del ex presidente Alejandro Toledo- aprobó una norma que declaraba de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos, entre ellos IIRSA 2 y 3.

También habría ayudado a favorecer a la misma constructora con la concesión del trasvase Olmos, pues en el 2004 contrató Odebrecht una “asesoría financiera”.

Posteriormente, cuando PPK fue ministro de Toledo, suscribió el Decreto Supremo 100-2004-EF del 21 de julio del 2004 que autorizó la inversión y posterior de contrato que se terminaron firmando con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A (Es decir con Odebrecht) representada por Jorge Barata.

La fiscalía sostiene también que durante las asesorías del 2004 se habría simulado la exclusión de la empresa Westfield Capital -de propiedad de PPK- a través de un acuerdo firmado con Barata. Esto, pese a que intervino en las asesorías.

-Presuntos actos de lavado-

El Ministerio Público señala que durante todo el tiempo que abarca la investigación, PPK realizó transferencias de dinero a su socio Gerardo Sepúlveda, “que a la fecha no se han determinado”.

“Así, los montos transferidos a la cuenta del investigado Kuczynski Godard, además de ser utilizados en adquisiciones de bienes inmuebles, realizó actos de lavado en la modalidad de actos de conversión, toda vez que canceló las cuotas por el monto de USD$48,651.61 con cargo a esta cuenta, tal como se verifica de los estados de cuenta Nro. 193-10145333-1-17 del Banco de Crédito del Perú, de titularidad de Kuczynski Godard y Gloria Kisic Wagner”, sostiene la resolución.

Añade que parte de los fondos presuntamente ilícitos "provenientes de asesorías financieras ya indicadas se transfirieron a la persona de José Luis Bernaola Ñuflo”.

-Sobre la posibilidad de fuga-

Para la fiscalía, existe una fuerte posibilidad de fuga pues considera que el ex presidente tiene medios económicos. Sostiene que tampoco contaría con arraigo domiciliario puesto que, en su declaración, Kuczynski sostuvo estar vinculado a otros inmuebles.

Además, la resolución refiere que PPK no contaría con arraigo laboral debido a que, luego de su renuncia a la Presidencia de la República, no se le conoce trabajo alguno.

Otro elemento tomado en cuenta por el Ministerio Público es que la pena que afronta Kuczynski supera los cuatro años de pena privativa de libertad.

Finalmente, se alegó que PPK obstaculizaría las investigaciones ya que podría ocultar elementos de prueba, influenciar en la contadora Denise Hernández, quien en su momento fue personal alterno de la empresa Wesfield Capital LTD.