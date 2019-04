Concluye con éxito la operación al corazón del ex presidente Kuczynski Familiares del ex presidente confirmaron que la intervención al ex jefe de Estado fue exitosa. Los médicos le colocaron un marcapasos. El procedimiento duró alrededor de dos horas.

PPK permanece aún internado en la clínica Anglo Americana desde el pasado 16 de abril. (Foto: GEC) PPK permanece aún internado en la clínica Anglo Americana desde el pasado 16 de abril. (Foto: GEC)