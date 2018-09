El partido Peruanos por el Kambio (PpK) se pronunció este sábado en torno a las vinculaciones entre la agrupación política y José Cavassa Roncalla, quien actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

A través de un comunicado, Carlos Portocarrero Mendoza, a nombre de la Oficina de Personería Legal de PpK, confirmó que José Cavassa fue contratado por el equipo de personeros de la campaña electoral del 2016 "para que desarrolle capacitaciones a los equipos de personeros a nacional".

Sin embargo, indicó que dentro de la estructura de la agrupación en los mencionados comicios, el equipo de personeros tenía la potestad de tomar decisiones de forma independiente, por lo que no se requería de la autorización de los jefes de campaña ni de los presidentes del directorio de personeros para la contratación de nuevos integrantes.

"Denunciamos una vil campaña política de desprestigio y confusión desplegada por el partido Fuerza Popular [...] quienes intentan desviar la atención acusando una información fuera de contexto", sostuvo la agrupación política.

(Imagen: PpK)

En ese sentido, PpK remarcó que el servicio ofrecido por José Cavassa fue "colateral" y "secundario", y que este fue registrado de manera formal, además de ser remunerado "transparente y oportunamente".

"Reafirmamos que nuestro partido, nuestra bancada y nuestro Gobierno están abanderando la lucha contra la corrupción. No declinaremos de dicho objetivo. No habrá amedrentamiento ni psicosocial que nos detenga. Alertamos a la población a no dejarse sorprender", sentencia el comunicado.

Cavassa Roncalla es sindicado por la fiscalía como presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal que sería integrada por magistrados, empresarios y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según “Correo”, en una reciente declaración a la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos por una investigación por el Caso Cocteles, que involucra a Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori, Cavassa habría dicho que brindó asesorías a PpK.

El interrogatorio fue realizado en el penal Ancón I. El también ex funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) vinculado al ex asesor Vladimiro Montesinos detalló que quien lo contactó para colaborar con la campaña electoral fue Carlos Portocarrero.

Como se recuerda, el ahora presidente de la República, Martín Vizcarra, se desempeñó como jefe de campaña de PpK durante la segunda vuelta electoral.