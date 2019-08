PPK: La cronología del caso que lo mantiene bajo arresto domiciliario

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso este viernes declarar infundado el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hecho por el fiscal José Domingo Pérez, por lo que el procesado continuará con la medida de detención domiciliaria.

El fiscal integrante del equipo especial Lava jato había pedido la revocación del arresto domiciliario porque, en su opinión, PPK había violado las normas de conducta que le impusieron al recibir las visitas de políticos como Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta.

►PPK ingresó esta mañana a clínica local | FOTOS

►Martín Vizcarra: Vacar al presidente es otra alternativa, que la propongan

A Kuczysnki se le imputa el presunto delito de lavado de activos por presuntos actos de corrupción relacionados a la ejecución de la carretera Interoceánica - Tramos 2 y 3, y en el Proyecto de Irrigación e Hidroenergética Olmos. Ambos fueron concesionados a la constructora brasileña Odebrecht.

A continuación la cronología de los hechos que involucraron a Kuczynski.

1/3/2017

​La procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, envió un oficio al Ministerio Público solicitando que se inicie investigación contra el ex presidente adjuntando dos elementos. El primero era un reportaje del programa La Mira TV, de New York, sobre depósitos realizados por la empresa Odebrecht Latinvest Peru a Latin American Enterprise, compañía relacionada a Kuczynski.



El segundo elemento era un informe de este Diario en el que se menciona que el ex congresista Juan Pari, titular de la Comisión Lava Jato del periodo anterior, recibió información sobre depósitos en las cuentas bancarias de Kuczynski.



7/3/2017

En respuesta, Kuczynski dijo "yo no he recibido nada de Odebrecht, entonces, estoy totalmente tranquilo".



9/11/2017

En su declaración en Curitiba, el ex jefe de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht afirmó que su empresa contrató a Kuczynski como consultor tras el término del gobierno de Alejandro Toledo. Dijo que el entonces ministro había sido "una piedra en el zapato". Por ello, para reparar la relación la constructora lo contrató cuando ya no ejercía ningún cargo público.



Aunque no pudo precisar detalles sobre el contrato, señaló que él mismo asistió a una de las exposiciones de Kuczynski. “A veces teníamos reuniones de directorio en varios países, en una de las reuniones de directorio de Odebrecht […] escuché conferencias de él, correcto, y escuché que él había dado esa consultoría económica. Supongo que él no fue a dar una conferencia gratis ni dio una consultoría económica gratis, ¿OK?”, señaló Marcelo Odebrecht.



Además, Odebrecht señaló que si es que Kuczynski estuvo entre los favoritos en la campaña del 2011, su empresa le hizo un aporte económico. Este caso se encuentra en investigación por presunto lavado de activos.



14/11/2017

Kuczynski responde a través de sus redes sociales: "Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht".



20/11/2017

El congresista Manuel Dammert envió información a la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, sobre la participación de Kuczynski en la empresa de asesoría financiera First Capital. Entre los clientes de esta compañía se encontraba el Consorcio Conirsa -a cargo de la carretera Interoceánica- y Trasvase Olmos, encabezados por la brasileña Odebrecht.



10/12/2017

​Kuczynski admite asesoría a empresa subsidiaria de Odebrecht. “Lo que sí es cierto es que yo he sido asesor financiero de varias empresas cuando tenían que levantar dineros importantes en el mercado […] A veces me han contratado; para H2Olmos, un proyecto de riego de gran anhelo para la región Lambayeque; para esta empresa de Kallpa en Chilca”, señaló.



Este Diario informó que Kuczynski brindó asesoría en el 2012 a First Capital, compañía del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, contratada para la estructuración financiera del proyecto de irrigación Olmos.



13/12/2017

Rosa María Bartra presentó documentos en los que Odebrecht informa que pagó US$ 782 mil a Westfield Capital, empresa unipersonal de asesoría financiera de Kuczynski, entre 2004 y 2007 por asesorías. Esta empresa realizó siete consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007.



14/12/2017

La fiscalía abrió investigación preliminar a empresas vinculas al ex presidente y lo citó para que responda por los pagos de Odebrecht a Westfield Capital.



17/12/2017

En una entrevista ante un panel de periodistas, Kuczynski explicó la forma en la que ganó dinero de Westfield: "Yo no hice ningún negocio desde el gobierno. Sepúlveda dio un servicio financiero que le generó ingresos, sobre todo a él. Y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Yo gané algo de dinero".



21/12/2017

​En su defensa ante el pedido de vacancia en su contra, Kucynzki dijo que había una "muralla china" entre las gestiones que realizaba Gerardo Sepúlveda en Westfield y él como propietario de la empresa, mientras era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.



28/02/2018

Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, señaló que la constructora le entregó dinero a la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2011. Según su versión, entregó US$300 mil por pedido de Susana de la Puente.



15/03/2018

Se filtra un documento reservado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Comisión Lava Jato. Este informe señala que Westfield Capital y First Capital transfirieron US$3 millones a Kuczynski, entre el 2005 y el 2017. La primera empresa transfirió US$2,3 millones a una cuenta mancomunada que tenían Kuczynski y su secretaria Gloria Kisic en el Banco de Crédito. Una parte del dinero provenía de los pagos hechos por las empresas subsidiarias de Odebrecht.



23/03/2018

El pleno del Congreso acepta la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.



24/03/2018

Fiscalía allana las viviendas del ex mandatario en San Isidro y Cieneguilla, por pedido del fiscal Hamilton Castro.



Además, el Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Kuczynski por 18 meses. El fallo es confirmado el 8 de agosto por la Sala Penal de Apelaciones.



11/02/2019

Kuczynski declara ante la fiscalía que él creó Westfield Capital, y que esta empresa contrató con Odebrecht para brindarle asesoría financiera en los proyectos Carretera Interoceánica - Tramos 2 y 3, y Trasvase Olmos. Su declaración fue corroborada con la declaración de su socio también imputado Gerardo Sepúlveda.



10/04/2019

Juez José Luis Chávez Tamariz ordena la detención preliminar contra Kuczynski, su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo por diez días. También se autoriza el allanamiento de sus propiedades e incautación de documentación relevante.



15/04/2019

​El Ministerio Público solicitó solicitó la medida de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su ex secretaria Gloria Jesús Kisic y el chofer José Luis Bernaola. La solicitud la hizo el fiscal adjunto del equipo especial Hernán Mendoza al juez Juan Guillermo Piscoya.

17/04/19

Pedro Pablo Kuczysnki fue internado en una clínica local por una complicación cardiaca que le elevó la presión arterial muy por encima de lo normal.

19/04/19

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso la medida de prisión preventiva para Kuczynski por 36 meses. También determinó que la ex secretaria de Kuczynski, Gloria Jesús Kisic, y el chofer José Luis Bernaola sigan siendo investigados bajo comparecencia con restricciones.

27/04/19

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso dejar sin efecto la orden de prisión preventiva por 36 meses que tenía Kuczysnki y dispuso su detención domiciliaria por ese mismo tiempo en su casa de la calle Choquehuanca en San Isidro.

La razón de la variación se debió a que pese a existir peligro procesal el exmandatario de 81 años tenía serios problemas de salud.

02/05/2019

Kuczysnki i​ngresó a su vivienda para cumplir arresto domiciliario tras ser dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local, donde fue sometido a una cirugía del corazón para colocarle un marcapasos.

​20/08/19

El fiscal José Domingo Pérez remitió al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria un oficio pidiendo que se revoque la detención domiciliaria a PPK y se le imponga prisión preventiva por haber incumplido tres de las normas de conducta.

23/08/2019

El juez José Luis Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria rechaza el pedido del fiscal Pérez y ratifica el arresto domiciliario por 36 meses contra PPK.