El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Peruanos por el Kambio (PpK) se reunirá este viernes para definir la situación de su personero legal, Carlos Portocarrero, así como del dirigente José Labán, ex consejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, por la contratación de José Cavassa, ex operador montesinista en la ONPE, para la campaña del 2016.

Así lo afirmó el congresista Jorge Meléndez (PpK), quien consideró “urgente” que su partido adopte una decisión colegiada sobre Portocarrero y Labán. El primero contrató al presunto integrante de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”, mientras que el ex asesor firmó los cheques de sus honorarios.

Meléndez indicó a El Comercio que ambos dirigentes deben recibir algún tipo de sanción, aunque evitó precisar cuál.

“Yo le pedí al señor Portocarrero que presente su carta de renuncia, pero como no lo ha hecho mínimo debe haber una sanción. Si los dos están involucrados tiene que haber una decisión conjunta. Pero debe tener una sanción”, remarcó.

El portavoz alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio reiteró que fue un “error político” la contratación de José Cavassa como capacitador de los personeros de su partido.

“En ningún momento se ha negado la contratación del señor Cavassa, lo cual nosotros hemos calificado como un error por los vínculos de este señor con el montesinismo, pero no se configura ningún delito al respecto, pero sí un error político”, acotó.

El secretario general de Peruanos por el Kambio, Salvador Heresi, indicó que el partido le debe abrir un proceso disciplinario a Portocarrero y Labán, a fin de determinar, tras el debido proceso, cuáles serán las sanciones por su actuación en la contratación y pagos al presunto integrante de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”.

“Se debe indagar si hay otros dirigentes o personas externas al partido involucradas. Me parece que es un hecho grave que se haya contratado a Cavassa, cuyos antecedentes se conocían y eran públicos”, indicó el también parlamentario a este Diario.

Una fuente cercana a Labán indicó a El Comercio que durante la campaña, el ex asesor presidencial firmó, en su calidad de tesorero del partido PpK, un gran números de cheques, por lo que no se percató que algunos de ellos fueron para pagarle a Cavassa, ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE durante el gobierno fujimorista.

La misma fuente indicó que el dirigente no autorizó la contratación del presunto integrante de “Los Cuellos Blancos del Puertos”, sino que solo se limitó a realizar los pagos a pedido de Portocarrero.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el personero legal de Peruanos por el Kambio.