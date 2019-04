PPK: Fiscalía no variará pedido de 36 meses de prisión preventiva para ex presidente

El fiscal José Domingo Pérez informó hoy que no variará su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), descartando así que vaya a plantear, en su lugar, un arresto domiciliario.

Pérez anunció su decisión esta mañana al inicio de la audiencia para evaluar la prisión preventiva contra PPK y tras mencionar detalles sobre el certificado emitido por el Instituto de Medicina Legal sobre la salud del ex gobernante.



Ante el juez de investigación preparatoria José Chávez Támariz, indicó que según el certificado médico, PPK se encuentra clínica y hemodinámicamente inestable en proceso de tratamiento intensivo y monitoreo por hipertensión arterial no controlada y postoperado por un cateterismo cardíaco.

El documento, añadió, reseña que el ex gobernante "requiere tratamiento médico especializado intensivo multidisciplinario".

Pérez sostuvo que el documento señala que el ex jefe de Estado no tiene una enfermedad grave o incapacidad física, consideraciones que - dijo- son necesarias para cambiar la solicitud de prisión preventiva por un arresto domiciliario.

"Este certificado, análisis médico legal, no nos establece que sea una enfermedad grave, no establece que sea enfermedad incurable, no establece incapacidad física permanente [...] por lo tanto, el Ministerio Público no cuenta con elementos para poder variar la solicitud formulada y fundamentada inicialmente", señaló el fiscal José Domingo Pérez.

El ex presidente PPK permanece internado en la Clínica Angloamericana desde la noche del martes 16 de abril, luego que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia la orden de detención preliminar en su contra por un plazo de 10 días.