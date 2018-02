PPK y Fuerza Popular: antes y después del indulto

Si uno repasa la gestión presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no encontrará un período con tanta tensión política como la que hubo en diciembre del 2017.

El frustrado proceso de vacancia contra el mandatario y el indulto humanitario y derecho de gracia para el ex presidente Alberto Fujimori marcaron un mes donde sobró la incertidumbre.

Luego del indulto a Fujimori, se alejaron del oficialismo algunos funcionarios, a la vez que renunciaron tres legisladores de la bancada de Peruanos por el Kambio: Vicente Zeballos, Alberto de Belaunde y Gino Costa, quienes tenían un activo rol a favor del Ejecutivo.

En Fuerza Popular, hubo rencillas debido a las abstenciones de diez de sus legisladores, encabezados por Kenji Fujimori, en la votación del pedido de vacancia presidencial del 21 de diciembre. Esa votación devino en la renuncia de Fuerza Popular de los miembros de ese bloque, a finales de enero.

Dos meses después de la decisión que liberó a Alberto Fujimori, miembros del oficialismo y de la bancada naranja analizan la situación política, teniendo en cuenta un eventual nuevo pedido de vacancia contra PPK y otras posibles renuncias en la bancada del partido liderado por Keiko Fujimori.

-El balance oficialista-

Para Juan Sheput, portavoz alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio, la mayoría de fuerzas políticas ha ido entendiendo que el indulto humanitario a Fujimori se dio a partir de las atribuciones que tiene PPK.

“En el balance, cualitativamente hablando, hay posibilidades de ingresar a un terreno de mayor comprensión política. La decisión del presidente viene siendo asimilada por la opinión pública. Cuenta con el rechazo obsesivo de la izquierda, que actúa con una lógica de ajuste de cuentas”, remarcó en diálogo con El Comercio.

Sheput consideró además que varias bancadas han comprendido la amplitud de prerrogativas del mandatario, por lo que no ven el indulto humanitario y derecho de gracia como factores de una vacancia. “Creo que la decisión del presidente, en términos estrictamente políticos, ha sido aceptable”, agregó.

Consultado por la salida de parlamentarios, el portavoz oficialista contestó que su grupo “ha actuado más articulado en las últimas semanas”. “Los voceros han actuado sin contradicciones. Para mí, más importante que el número es la consistencia ideológica”, acotó.

Sin embargo, el oficialista también apuntó a Fuerza Popular. Para Juan Sheput, el fujimorismo tiene una ‘PPKdependencia’, es monotemático y requiere de atacar al presidente “para existir políticamente”. Consideró además que FP ha “decepcionado” a la opinión pública.

“Cómo será de decepcionante la posición de Fuerza Popular que Kenji Fujimori, a punta de caricaturas, los para poniendo en jaque”, ironizó.

-El punto de vista naranja-

En Fuerza Popular le ponen paños fríos a la salida de once legisladores de su bancada. Milagros Salazar, vocera alterna de la bancada, remarcó que su grupo considera que no ha habido una pérdida porque, en el plano del costo y el beneficio, es beneficioso apostar “por la institucionalidad”.

“Nosotros estamos abocados a fortalecernos como institución. Un partido que no respeta y no cumple sus normas va a caer en situaciones de corrupción. Si bien hay una pérdida en número, no hay una mayoría abrumadora, como partido y como bancada nos estamos consolidando. […] A veces hay quienes se eligen por un partido y por poco o nada se terminan vendiendo. Más que perder, hemos ganado”, comentó a este Diario.

De otro lado, indicó que todo el proceso del indulto a Fujimori ha demostrado que la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, es consecuente con sus promesas, pues la ex candidata presidencial había sostenido que no emplearía la política como un medio para liberar a su padre.

“Ella siempre nos pidió que en los temas familiares nosotros no nos metamos. Ya había un acuerdo familiar de que ese tema solo sería tocado en ese ámbito. Ella firmó un compromiso y lo cumplió. Keiko tenía dos opciones: tomar una posición como hija o como lideresa de un partido. Eso hay que reconocerlo”, dijo la congresista.

No obstante, para Salazar, los perdedores en estos dos meses han sido los ciudadanos. “Pierde la gente que no tiene oportunidades laborales, los que padecen inseguridad. El Perú pierde por tener un presidente sin liderazgo, débil, con vicios de corrupción. Cuando lo invitan a una comisión no asiste, cuando está en riesgo su cabeza por una vacancia dice que escuchó el clamor de la gente y que irá; pero luego que irá cuando hable [Jorge] Barata”, cuestionó.

-Quién gana y quién pierde-

Pese a que en fueros como la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún está pendiente un pronunciamiento sobre el indulto a Alberto Fujimori, en el plano local el interés –por ahora– está dirigido en los movimientos que realizarán las principales fuerzas políticas.

Según el director de Vox Populi, Luis Benavente, el oficialismo se ha visto relativamente fortalecido desde diciembre, pues si bien el indulto le costó la partida de tres congresistas, “esto le permitió ganar otros once”.

“Ha ganado un aliado político en el Congreso con cierta fuerza y cierta proyección. PPK sobrevivió. Ahora, el que más ganó fue Kenji Fujimori. Se le reconoce como una posibilidad de cara al futuro. Ha generado cierta simpatía y tiene cierto liderazgo”, señaló.

Sin embargo, el analista político señala que parte del juego de PPK radica en lo que suceda respecto al desarrollo de las investigaciones sobre sus vínculos con Odebrecht y las declaraciones de Jorge Barata, teniendo en cuenta que un posible nuevo pedido de vacancia se basaría en lo que pueda decir el ex jefe de Odebrecht en el Perú.

Por su lado, la directora de Proyectos de Ipsos Perú, María Alejandra Campos, consideró que el indulto a Alberto Fujimori ha coincidido con el receso parlamentario, por lo que existe la sensación de que PPK sufre menos embates por parte de la oposición. “En realidad, la oposición está de vacaciones”, dijo.

A diferencia de la postura de Milagros Salazar, Campos refirió que el fujimorismo del ala ‘keikista’ tiene la intención de dar la impresión de que están contentos “porque ahora son más auténticos, pero no es así”.

“Han perdido al ‘albertismo’, a Kenji y a diez más. El 'albertismo' es un pilar fundamental de su electorado. Keiko va a tener que contraatacar. Ha perdido un intangible que era esa percepción de que eran disciplinados y sólidos”, manifestó tras recordar que el fujimorismo aún cuenta con una bancada numerosa capaz de bloquear propuestas del Ejecutivo.

