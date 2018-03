PPK: “Somos un Gobierno totalmente limpio, errores hay”

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se expresó de acuerdo con que se investigue el financiamiento a la campaña electoral del 2011 en la que postuló a la jefatura del Estado por Alianza por el Gran Cambio. Sin embargo, consideró que la forma de indagar debe ser “con un procedimiento, no en la tribuna de la televisión y del periódico”.

Reiteró además que es falso que haya recibido dinero “sucio” o no contabilizado para la mencionada campaña presidencial.

“Yo tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección del 2011, que fue una alianza de 4 partidos, y una campaña en la cual yo puse mi plata. Vendí una casa, puse mi plata, me descapitalice para financiar esa campaña”, manifestó.

Kuczynski preside hoy el séptimo Gore Ejecutivo: "Agenda para la acción". Durante su discurso, también aprovechó la oportunidad para referirse a su gestión actual.

“En cuanto este gobierno, yo tengo la firmísima confianza de que somos un gobierno totalmente limpio. Errores hay, sin duda, pero no son robos ni corrupción, son errores que se corrigen y las personas se van para ayudar a corregir los errores, como ha ocurrido en el último día en un caso”, dijo aludiendo a la salida de Flor Luna Victoria de la Sunedu.

—Sobre labor judicial—

En otro momento de su intervención, PPK consideró que el país vive un momento difícil porque “nuestras autoridades judiciales, a cambio de una colaboración eficaz, están dándole una tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores”. Según dijo, esa situación es inaceptable y pone al Perú en jaque.



El comentario del mandatario se da luego de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declarara ante fiscales peruanos en Brasil que financió las campañas de al menos seis líderes políticos peruanos.

Fuentes de El Comercio señalaron que el empresario manifestó que Odebrecht contribuyó con US$300.000 para la campaña de PPK en el 2011, cuando postuló a la presidencia por Alianza por el Gran Cambio. El empresario refirió que el monto fue entregado a la empresaria Susana de la Puente, actualmente embajadora del Perú en el Reino Unido. Precisó que incluso tuvo conversaciones telefónicas con ella y que esto puede ser verificado en su registro de llamadas.

“No debemos dejarnos desviar por actores que tienen un interés de esto. Nuestro interés es progresar limpiamente sin corrupción, este es un gobierno totalmente limpio. Y lo vamos a hacer. Y explicaremos al país, a la comisión Lava Jato, al fiscal. Pero lo que sí, como país no podemos tolerar, es que la justicia se transforme en un show de la televisión, eso no puede ser. Porque si es así, simplemente vamos a ir por un camino equivocado que nos va a crucificar. Y eso no queremos”, sentenció PPK.