PPK: Hablé con Vizcarra y le dije 'Oye, tú tienes que apoyar, ¿no?'

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), consideró que si se concreta una vacancia por incapacidad moral en su contra este jueves 22 de marzo, sería un "golpe de Estado", aunque dijo confiar en que esta moción no prosperará.

"Esto sería un golpe de Estado. Yo no creo que va a pasar, pero sería un golpe de Estado", comentó PPK en una entrevista al diario Trome.

El mandatario incluso dijo que, en la próxima Cumbre de las Américas, varios presidentes de otros países no vendrían al Perú si él no está sentado en el sillón presidencial.

Sin embargo, descartó que al momento de criticar la labor de 'traidores' detrás de la vacancia presidencial se haya referido a su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, actualmente embajador de Canadá.

"Yo lo puse en mi plancha presidencial. Yo creo que él fue un buen gobernador de Moquegua. Lo hizo bien en el sector Educación. Ahora está de embajador en un país importante para nosotros, que es Canadá pero, digamos, acá vamos a tener la Cumbre de las Américas y yo no creo que vengan varios de los mandatarios si yo no estoy sentado en el sillón presidencial", comentó PPK.

También dijo que, la última vez que habló con Martín Vizcarra fue quince días antes de la entrevista. "Yo le dije: 'Oye, tú tienes que apoyar, ¿no?'", precisó.

- Apoyo de Kenji -

PPK señaló que no se arrepiente de haberle otorgado el indulto humanitario a Alberto Fujimori, a pesar de que muchos de sus amigos se oponían visceralmente a esta gracia, así fuera por razones médicas.

También comentó que hay una cercanía con Kenji Fujimori a tal punto de confiar en que él, junto con su bloque, lo respaldará ante esta segunda moción de vacancia.

"Sin duda me va a apoyar. No sabemos muy bien con qué número de congresistas, pero yo pienso que él sí me va a apoyar", comentó.

PPK dijo que la autocrítica que tiene ante esta situación es que subestimó las intenciones de sus adversarios políticos. "De repente, he debido hablar más con ellos, pero nunca han querido reunirse con la frecuencia que yo les he pedido", indicó.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...