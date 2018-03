PPK: "No he recibido jamás una donación de Jorge Barata"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), descartó haber recibido algún monto de dinero por parte del empresario brasileño Jorge Barata o de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales.

"Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor (Jorge) Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", señaló el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales. (1) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 28 de febrero de 2018

PPK se refirió así a la información que brindó Barata ante la fiscalía peruana.

Según fuentes de El Comercio, el empresario brasileño aseguró que Odebrecht aportó a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y de Pedro Pablo Kuczynski.

Sobre Kuczynski, Barata dijo que aportó 300 mil dólares a su campaña del 2011.

El presidente PPK descartó haber recibido dinero en aquella oportunidad. "En esa campaña yo no contaba con un partido, sino con una Alianza [...] Estaba conformada por el PPC, APP, Restauración Nacional y el Partido Humanista y, como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza", manifestó.

El fiscal José Domingo Pérez fue uno de los representantes del Ministerio Público que interrogó a Jorge Barata en Sao Paulo, Brasil, como parte de sus investigaciones por presunto delito de lavado de activos durante la campaña de Keiko Fujimori.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...