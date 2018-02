El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), será interrogado por la defensa del ex mandatario Alejandro Toledo el próximo 27 de febrero en Palacio de Gobierno.

Según informó el diario "La República", el fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial de la Fiscalía, aceptó el pedido hecho por los representantes de Alejandro Toledo y será quien dirija la diligencia.

Por su parte, Roberto Su, abogado del ex presidente, está encargado de interrogar a PPK. El jefe del Estado deberá responder en calidad de testigo en el marco de la investigación que se le sigue a Alejandro Toledo por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la carretera de la Interoceánica Sur.

Con este interrogatorio, se busca que el presidente explique algunas decisiones que tomó durante el proyecto mientras era titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y presidente de Proinversión, organismo adscrito al MEF.

“La imputación del fiscal es que Toledo fue el jefe de la banda y todos acataron sus órdenes, pero hay una vinculación directa de ellos (ministros) con Odebrecht”, manifestó el abogado de Alejandro Toledo.

Roberto Su señaló que pidieron una ampliación de la declaración del jefe del Estado tras la aparición de nuevos elementos que lo involucrarían. “Nosotros esperamos que se transparente la actuación que tuvo él como ministro y presidente de ProInversión en estos hechos”, contó.

Otro aspecto que se pretende esclarecer es su rol en la ONG Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, constituida en el 2007. Según información del fundador, PPK asumió la vicepresidencia de dicha asociación. Además, Jorge Barata también habría sido parte del Consejo Directivo.



-Ex ministros declararán-

El ex primer ministro Fernando Zavala brindará su testimonio ante la fiscalía el próximo 26 de febrero desde las 11 a.m. De igual manera lo hará el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones José Ortiz.

Según Roberto Su, para el proyecto de la Interoceánica Sur, “las decisiones las tomaban ellos, como ministros, y no el presidente [Alejandro Toledo]”.

