PPK: Poder Judicial incorporó como "investigada" a su empresa Dorado Asset

El juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido del Ministerio Público para incorporar como “investigada” a la empresa Dorado Asset Management Ltd, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por la investigación que se le sigue por la presunta recepción de dinero de Odebrecht a través de asesorías.

El magistrado explicó que, de los alegatos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría, se determinó que el dinero que habría recibido la empresa Dorado, provendría de los pagos que realizó Odebrecht a través de Wesfield Capital -propiedad de PPK- por los proyectos del Trasvase Olmos e IIRSA II tramos 2 y 3.

“Es decir, se utiliza una persona jurídica para la triangulación, como dice la Procuraduría. Entonces, corresponde incorporar a la persona jurídica (Dorado Asset) debido a que cumple con la relación con el procesado Pedro Pablo Kuczynski y Westfield Capital”, señaló el juez.

Anotó que "es innegable" que existen elementos de convicción sobre la presunta comisión del lavado de activos, cuyo dinero provendría de Westfield Capital.

"Reitero el tema de la triangulación de dinero que corresponde al lavado de activo (...) por tanto, considero que hay razones para atender el pedido del Ministerio Público y declaro fundado la incorporación formal de la empresa Dorado Assent", concluyó el magistrado.

-Sustento fiscal-

Durante una audiencia, realizada la tarde de hoy, el fiscal adjunto Jorge Vargas Sueldo sostuvo que dicha empresa fue parte de una cadena de compañías que realizó el traspaso de dinero que habría recibido PPK de Odebrecht para darle apariencia de legalidad.

El representante del Ministerio Público presentó documentación que sustenta la incorporación de Dorado: la compra venta que realizó PPK en el año 2002 de la empresa por $ 695 mil dólaresy cuatro años después, el expresidente realizó una venta a la misma Dorado Asset Managemen LTD., por $ 695 mil dólares.

Es decir, remarcó el fiscal, en el transcurso de cuatro años, “aparentemente no hubo una visión o sobrevaloración del bien. Es decir, desde el 2002 al 2006, el monto de la compra fue la misma”.

“Tenemos el ruleteo del dinero, inicialmente depositado por Dorado Asset a cuentas de Kuczynski, para finalmente de las cuentas de PPK teniendo como único beneficiario a Westfield capital LTD. Es así que se debe tener en cuenta la finalidad que busca el sujeto activo y esto es darle apariencia de legalidad a las ganancias ilegales”, dijo el fiscal.

Incluso, indicó que una propiedad en la calle Choquehuanca, en San Isidro, se compró con dinero de la empresa Dorado Asset Managemen LTD.

El dinero, agregó el fiscal, se presume que provendría de las asesorías que realizó Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski, y que posteriormente fue encargado a su socio Gerardo Sepúlveda.

Fue con Sepúlveda que se firmó contratos de asesorías con el consorcio Norberto Odebrecht para las asesorías del Proyecto Trasvase Olmos y el proyecto IIRSA II tramos 2 y 3. Esto cuando PPK se desempeñó como funcionario del Ministerio de Economía.

“Pedro Pablo Kuczynski ha tenido una intervención directa para beneficiar a la empresa Odebrecht”, dijo el fiscal.

-Procuraduría lo considera necesario-

La Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht sostuvo que la empresa Dorado se creó en el 2004 en un paraíso fiscal como islas Vírgenes, y tenía un activo de “cero” en el 2006.

“Pero fue en ese año que realizó la compra de 695 mil del inmueble en la calle Choquehuanca ¿Cuál es la procedencia de esta cantidad ingente de dinero? La procedencia de este dinero usado por Dorado Asset proviene directamente de Westfield Capital”, afirmó.

Explicó que esto se desprende del hecho que Kuczynski recibió $350 mil dólares a través de un banco local y el 17 de marzo del 2006, a través de Gloria Kisic formula una transferencia al exterior para girar $350 mil a Westfield Capital.

“En el escenario tenemos a Wesfield recibiendo dinero de Odebrecht, Wesfiel le transfiere dinero a Dorado. Dorado paga con este dinero a Kuczynski y PPK le reintegra dinero a la empresa Westfield Capital en su cuenta de banco Wachovia. Esta triangulación de dinero es característico de lavado de activos”, apuntó el procurador.

-Pidió rechazar incorporación-

El abogado Jorge Luis Ascona Baldeón, abogado de la empresa Dorado Asset Managemen LTD., solicitó que “se declare improcedente" el pedido "pues no se cumple con los requisitos mínimos de cara a que una persona jurídica sea incorporada a este proceso”.

Explicó que en el requerimiento de incorporación, la fiscalía imputa cinco hechos contra la empresa: la creación, compra venta, el re domicilio en 2014 hacia Perú, el aumento de capital del 2015 y luego la compra venta que realizó la investigada Gloria Kisic.

“Pero en la exposición que acaba de hacer el fiscal me habla de las compras en 2004. Entonces, no aterrizan sobre qué se me imputa y sobre qué la empresa Dorado se puede defender”, dijo el abogado.

En otro punto, sostuvo que, cuando se realizó la compra de la casa de Choquehuanca en 2006, la empresa Westfield Capital solo tuvo un ingreso de $46 mil dólares; mientras que la propiedad costó más de $600 mil dólares.