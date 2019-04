PPK: juez decide hoy sobre pedido de prisión preventiva por 36 meses

El fiscal José Domingo Pérez reiteró ayer el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien se viene recuperando de un procedimiento de cateterismo que se le practicó el último miércoles.

Sin embargo, César Nakazaki, abogado del ex gobernante, pidió que dicha medida sea declarada infundada o que, en el peor de los casos, se disponga el arresto domiciliario de su cliente, considerando que tiene 80 años.

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictará hoy, a partir de las 2:30 p.m., la resolución en la que dispondrá en qué estado afrontará Kuczynski la investigación preparatoria que se le sigue por presunto lavado de activos vinculado al Caso Odebrecht.

Hace dos días, el fiscal Pérez planteó la posibilidad de variar su pedido de prisión preventiva por la detención domiciliaria, pero ayer, tras evaluar el informe de los médicos legistas que examinaron al ex mandatario, señaló que no se cambiará la solicitud formulada inicialmente.

“Este análisis médico legal no establece que sea una enfermedad grave, no establece que sea enfermedad incurable, no establece incapacidad física permanente”, dijo ante el juez.

El miembro del equipo especial para el Caso Lava Jato insistió en que hay sospechas graves de que Kuczynski y sus empresas habrían recibido sobornos de Odebrecht simulados como pagos por consultoría a cambio de medidas que el economista habría dispuesto para favorecer a la constructora cuando era alto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo.

Nakazaki aseguró que los pagos de la constructora brasileña a su cliente fueron lícitos y no provinieron de la caja 2 de Odebrecht, usada para cubrir actos de corrupción.

El abogado indicó que no solo no existe sospecha grave de la existencia de delito –uno de los requisitos para la prisión preventiva–, sino que tampoco hay peligro de fuga y menos, riesgo procesal, como afirma la fiscalía.

Por todo ello, pidió al juez que disponga la comparecencia con restricciones. En todo caso, dijo que si el magistrado considera que hay sospecha grave y riesgo procesal podría ordenar una medida menos grave como el arresto domiciliario por la edad de su defendido.

“La ley dice que al procesado mayor de edad se le impondrá el arresto domiciliario, salvo que acredite un peligro procesal de máxima intensidad”, precisó.

El fiscal Pérez dijo que la edad del investigado no lo exonera de la prisión preventiva y citó algunos casos de mayores de 65 años a los cuales se les impuso esa medida.

Cabe anotar que a lo largo de la audiencia hubo roces verbales entre Pérez y Nakazaki. El primero le pidió moderación al abogado y este dijo que había “hipersensibilidad” de parte del fiscal.

Sobre la posibilidad de que el juez pueda dictar arresto domiciliario por la edad de Kuczynski, el penalista Luis Lamas Puccio indicó que esa medida podría “ser plausible” porque el ex gobernante tiene 80 años y su salud es delicada.

El abogado Carlos Caro sostuvo que no bastan fuertes indicios del delito para una prisión preventiva, “tiene que haber además peligro de fuga o de obstrucción a la justicia y eso es algo que no está claro”, dijo tras acotar que por la edad se le podría ordenar a Kuczynski arresto domiciliario.