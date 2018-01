El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aseguró que su Gobierno seguirá trabajando y priorizando el tema del agua por una exhortación que recibió del propio papa Francisco durante su visita al Palacio de Gobierno.

"El otro día, con el papa Francisco en mi escritorio conversando, me dijo 'Sigue trabajando, no te dejes distraer y el agua es fundamental, Pedro Pablo'. Eso me dijo el Papa", aseguró PPK.

El mandatario brindó estas declaraciones durante una supervisión a las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en San Juan de Amancaes, en el Rímac.

"Por eso estamos trabajando en esto (el agua) en todo el Perú", añadió PPK, quien también recordó que le prometió a una niña en Chala, Arequipa, que llevarían agua desalinizada a su sector.

"Tenemos que trabajar en agua, seguridad en la construcción y seguridad en las calles. Vamos a ser imparables y vamos a seguir trabajando todos los días del año con el equipo que tenemos, que es el equipo de todos los peruanos", concluyó PPK.

En esta actividad de PPK también estuvieron presentes el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, y el alcalde del Rímac, Enrique Peramás.

