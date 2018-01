PPK participó en partida simbólica del Dakar 2018 "He coleccionado algunos autos, he tenido motos. He armado autos. O sea que soy un ‘car guy’”, indicó el jefe de Estado

PPK reapareció en una actividad pública, nada menos y nada más que en la partida simbólica del rally Dakar 2018. (Captura: Fox Sports) PPK reapareció en una actividad pública, nada menos y nada más que en la partida simbólica del rally Dakar 2018. (Captura: Fox Sports)