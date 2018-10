El ex presidente Pedro Pablo Kuczsynski (PPK) aseveró este viernes por la tarde que el país necesita progreso y paz, porque "no vamos a progresar" si es que los poderes del Estado "están peleados entre ellos".

"Yo no voy a comentar sobre las circunstancias, yo creo que el Perú necesita paz y progreso, si estamos peleados así, no vamos a progresar", recalcó en diálogo con Canal N.

"Díganle a los peruanos que tenemos que trabajar para progresar y ponernos de acuerdo", agregó.

Al ser consultado sobre la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el ex mandatario consideró que una medida de este tipo debe aplicarse a "criminales peligrosos" y no a personas acusadas de un determinado delito.

"Ya lo dije, a mí no me parece [la detención de Keiko Fujimori], yo creo que hay muchas detenciones preliminares y eso es para criminales peligrosos, no para gente que está acusada de algo", reafirmó.

Respecto a la fuga del destituido ex juez supremo César Hinostroza, PPK dijo no saber de quién es la responsabilidad de esta fuga, pero precisó que "no lo cuidaron".

"Bueno, no lo cuidaron", dijo entre risas. "No sé de quien es la responsabilidad", acotó.

El ex jefe del Estado conversó con la prensa a su salida del Ministerio Público, a donde acudió para declarar sobre el caso del indulto humanitario a Alberto Fujimori, pues fue él quien se lo concedió en diciembre del 2017.