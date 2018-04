PPK pide a la Comisión Lava Jato no ser investigado

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) envió una carta a la Comisión Lava Jato para pedir que aclare que él no está en condición de investigado como parte del trabajo que realizan al indagar las licitaciones vinculadas a constructoras brasileñas que pagaron coimas como Odebrecht.

El documento fue enviado a la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, y pide que se haga esta aclaración ya que no procedería que sea investigado en el Parlamento porque ya está siendo sometido a un proceso similar en el Ministerio Público.

"El Congreso no puede investigar a personas a través de sus comisiones de fiscalización. El Congreso solo investiga a personas en antejuicio, que no es este caso. Cuando era presidente de la República y se investigaba la institución presidencial, PPK participó y colaboró brindando información", comentó el abogado del ex mandatario, César Nakazaki.

"Pero ahora que PPK es nuevamente un ciudadano más, la Constitución dice que, a un ciudadano quien lo investiga por presuntos delitos no es el Congreso sino el Ministerio Público", añadió.

En ese sentido, Nakazaki confirmó que en la carta han señalado que seguirán brindando información sobre las investigaciones por presuntas irregularidades en las licitaciones de obras a Odebrecht de la etapa cuando PPK era ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo "pero a la institución que establece la Constitución, que es el Ministerio Público".

"No vamos a aceptar que haya dos investigaciones [...] Esa es una práctica deformada en el Congreso a lo largo del tiempo y ya llegó el tiempo de dar la pelea para que se corrija", manifestó el abogado de PPK.

Cabe recordar que el ex presidente PPK ha sido incluido en las investigaciones que lleva a cabo el equipo especial que ve el Caso Lava Jato en el Ministerio Público, encabezado por Hamilton Castro. En ese arco, se le dictó impedimento de salida del país por 18 meses y fueron allanadas dos propiedades del ex mandatario.