PpK plantea que recomposición de comisiones no se vea hoy

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, adelantó que hoy planteará en el Consejo Directivo —programado para las 5 p.m.— que aún no se aborde la recomposición de las comisiones parlamentarias, aprobada ayer por mayoría en dicha instancia.

Según explicó a El Comercio, propondrá que las bancadas se reúnan primero para evaluar qué presidencias de comisiones perderán o en cuáles saldrán sus miembros titulares

Meléndez manifestó que desde la Bancada Liberal estaba corriendo en el Parlamento un documento pidiendo que se incluya en la agenda del Consejo Directivo de hoy la reconfiguración de las comisiones, pero se manifestó en contra de que ello se evalúe este martes.

“No es que nos negamos a firmar, sino que en este momento no sabemos por ejemplo qué comisiones vamos a perder o qué miembros van a salir de determinadas comisiones”, refirió.

En ese sentido, consideró que las bancadas deberían reunirse primero para tomar conocimiento de qué presidencias de comisiones perderán o cuáles de sus miembros dejarán determinados grupos.

“Estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema. Si no, no hubiésemos votado ayer”, acotó.

Aclaró, en tanto, que no es necesario que los voceros firmen un documento para que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convoque al Consejo Directivo.

Fuentes de El Comercio indicaron que PpK no querría firmar para que el tema se vea hoy porque estaría negociando con Fuerza Popular a fin de que esta les ceda la presidencia de una comisión. Acotaron que hay antecedentes donde primó el acuerdo político sobre el tema aritmético.

PpK preside las comisiones ordinarias de Justicia, Economía y Comercio Exterior y Turismo.