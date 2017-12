Reuniones, hermetismo y especulaciones. Las últimas dos semanas no solo amasaron tensión en Palacio de Gobierno, pues en el Consejo de Ministros, al mando de Mercedes Aráoz, también se sintió el remezón del proceso de vacancia presidencial emprendido por el Congreso contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el mismo que, finalmente, no fue aprobado el último jueves.

Entre la duda sobre las decisiones que se adoptarían en una eventual vacancia y rumores de renuncias, los titulares de cada cartera manifestaron de diverso modo su posición ante las acusaciones contra el jefe del Estado por los nexos de su empresa Westfield Capital y la constructora brasileña Odebrecht. ¿Qué dijeron los ministros?

Presidencia del Consejo de Ministros - Mercedes Aráoz Fernández

Desde la aprobación de la moción que pedía la vacancia de PPK, la primera ministra se dio tiempo para responder sobre el asunto, en diversas oportunidades, a los medios de comunicación locales y extranjeros.



Acompañó al mandatario en los mensajes a la nación que este brindó el jueves 14 y el miércoles 20, y acudió a la vivienda del jefe del Estado en San Isidro los días previos a la votación de la solicitud congresal.



Ministerio de Relaciones Exteriores - Ricardo Luna Mendoza

Estuvo al frente, junto al presidente y a Mercedes Aráoz, en el mensaje a la nación que dio Kuczynski el jueves 14. No se registraron pronunciamientos por parte de la cancillería ni de Ricardo Luna.



Sin embargo, El Comercio supo que Luna fue quien planteó a PPK el envío de la carta al secretario de la OEA, Luis Almagro, a fin de solicitar observadores para el proceso de vacancia, al considerar que sería la “opción más sensata”.



Ministerio de Defensa - Jorge Nieto Montesinos

Fue uno de los ministros más activos frente a la crisis. Ayudó a redactar el discurso que PPK dio el jueves 14 antes de que se vote la moción del pedido de vacancia presidencial. Del mismo modo, acudió a diversos programas periodísticos.



Aunque admitió que había “áreas grises” que debían ser explicadas, cuestionó que Odebrecht tenga la intención de “quitar a un presidente” y criticó que no se demuestre a plenitud la presunta incapacidad moral.

Ministerio del Interior - Carlos Basombrío Iglesias

Carlos Basombrío es, por mucho, el ministro más activo en Twitter. No obstante, sus enigmáticos mensajes publicados últimamente llamaron la atención de propios y extraños.



Fue uno de los tres integrantes del Gabinete Ministerial que no acompañó a PPK en su mensaje a la nación del jueves 14. Tras esto, se levantaron varios rumores sobre su renuncia, los mismos que fueron confirmados por Kuczynski el último domingo en una entrevista concedida en Palacio de Gobierno a cinco periodistas.

Pese a que PPK no aceptó su renuncia, el viernes confirmó, tras sostener una breve reunión en el inmueble del mandatario, que el jefe del Estado había aceptado su salida ante su insistencia.



“Deseo lo mejor para mi país. Que nuestros problemas se enfrenten en el marco de la ley y con pleno respeto a las instituciones”, dijo en Twitter tras señalar que no responderá las especulaciones sobre su dimisión.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Enrique Mendoza Ramírez

Mendoza es otro de los ministros que no apareció en el mensaje a la nación del jueves 14. Se comentó poco después que había llegado tarde al pronunciamiento del presidente en Palacio de Gobierno.



El titular del Minjus “reiteró su lealtad” a Kuczynski un día antes de la votación del pleno del Congreso que no aprobó la vacancia. "En el Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y cualquier instancia de investigación y sanción, todo ciudadano tiene absoluto derecho a un proceso justo e imparcial”, acotó ante la prensa.



Ministerio de Economía y Finanzas - Claudia Cooper Fort

Claudia Cooper fue vista acudiendo a la casa del presidente en varias oportunidades. Ante la volatilidad del dólar registrada tras aprobarse la moción de vacancia contra PPK, la ministra dijo al diario Gestión que la crisis política que atraviesa el Ejecutivo no impactaría en la economía peruana.



“Esta es una crisis política y no económica, los fundamentos de la economía peruana están idénticos, no se han visto mermados en lo más mínimo”, comentó.



Ministerio de la Producción - Pedro Olaechea Álvarez-Calderón

“Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Nuestro rol es el de buscar la verdad entre las acusaciones”, dijo Pedro Olaechea, titular de la Producción y congresista de Peruanos por el Kambio, durante el debate de la moción de pedido de vacancia contra PPK que fue aprobada el viernes 15.



Participó en reuniones convocadas por Kuczynski y posteriormente insistió a los medios de comunicación que “todo país democrático protege el debido proceso”.



Ministerio de Agricultura y Riego - José Manuel Hernández Calderón

José Manuel Hernández ha empleado su cuenta de Twitter con frecuencia para dar a conocer actividades de su sector. No obstante, pocas horas antes de que Kuczynski respondiera ante cinco periodistas sobre los vínculos de Westfield Capital con Odebrecht, el titular del Minagri emitió un mensaje: "Fiel a PPK estaremos batallantes, con coraje y lealtad, defendiendo la gobernabilidad y el estado de derecho".



En los días previos a la votación de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral insistió en la misma defensa.



Ministerio de Energía y Minas - Cayetana Aljovín Gazzani

Cayetana Aljovín no fue vista en el mensaje a la nación de PPK del 14 de diciembre porque estuvo de viaje. Horas después, empleó su cuenta de Twitter para negar haber renunciado a su cargo en el Minem.



Tras aprobarse la moción de pedido de vacancia, apareció en los medios de comunicación expresando su respaldo al presidente. “Los ministros de Estado no han dejado solo al presidente. Acá estoy yo informando”, sostuvo en una de sus intervenciones.



Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Eduardo Ferreyros Küppers

El Mincetur no emitió mayores pronunciamientos durante la última crisis en el Ejecutivo. Sin embargo, la cuenta de Twitter del sector rebotó los mensajes de la Presidencia de la República, así como los de Kuczynski.



Por su lado, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, emitió un tuit un día antes de que se vote la vacancia contra Pedro Pedro Kuczynski. “Comprometidos con el desarrollo del país y con lealtad, seguimos trabajando con nuestro presidente para construir todos juntos el país que nos merecemos”, dijo.



Ministerio del Ambiente - Elsa Patricia Galarza Contreras

La cuenta de Twitter del Minam jugó un rol similar al de la del Mincetur y dio cabida a los comunicados y pronunciamiento de las más altas esferas del Ejecutivo. Por su lado, Elsa Galarza refirió en medios de comunicación que el Gabinete Ministerial confiaba en que el presidente “no ha hecho ningún acto corrupto”.



Ministerio de Salud - Fernando D'Alessio Ipinza

El pasado martes, el titular del Minsa, durante la inauguración del Hospital Regional de Tarapoto, en la región San Martín, indicó que el Gabinete Ministerial acompañaría al mandatario ante la vacancia “porque es una persona honesta”. “Estoy convencido que el presidente no será vacado”, refirió también D’Alessio.



La cuenta de Twitter del Minsa compartió el jueves un comunicado sobre la conformación de juntas médicas penitenciarias a partir de rumores relacionados a un posible indulto humanitario para el ex presidente Alberto Fujimori.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Carlos Bruce Montes de Oca

Como en el período legislativo 2016-2017, cuando se desempeñó como vocero de la bancada oficialista, Carlos Bruce tuvo un activo rol durante una crisis del Gobierno. En este caso, jugó dicho papel incluso antes de la aprobación de la moción que pedía la vacancia del presidente.



En una de sus declaraciones señaló que de no primar la mesura en el Congreso “vamos a mellar la imagen del Perú en el exterior, como un país ‘bananero’ que no respeta el debido proceso”.

Ministerio de Educación - Idel Vexler Talledo

El titular del Minedu, Idel Vexler, expresó su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski en un programa sabatino. Del mismo modo, a través de su cuenta personal de Twitter, retransmitió mensajes del mandatario.

Además, fue visto en varias oportunidades en la casa del presidente, donde se trataron temas y tareas sobre la vacancia, y trascendió que acudió, desde Chiclayo, a una reunión con el mandatario sobre el mencionado tema.

De otro lado, en la cuentas de redes sociales del Minedu se dio cabida a rebotes de algunos mensajes del presidente en su defensa.



Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Bruno Giuffra Monteverde

El viernes 15, luego de que el Congreso aprobara la moción del pedido de vacancia contra PPK, Bruno Giuffra emitió una publicación a través de su cuenta de Twitter: "único mensaje: no he renunciado".



No se conocieron más declaraciones del titular del MTC hasta el pasado miércoles, cuando volvió a emplear la misma vía, esta vez, para expresar su respaldo a Kuczynski. “Trenes, puertos, carreteras, aeropuertos, metro, ¡conectividad entre otros proyectos no pueden frenarse! PPK, seguimos trabajando por el Perú”, sostuvo.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Alfonso Grados Carraro

Alfonso Grados Carraro dialogó con Radio Nacional el pasado miércoles. Ahí, pidió que se realice una investigación profunda y prolija antes de apresurar una eventual vacancia presidencial.



Las cuentas de redes sociales del MTPE, de otro lado, rebotaron algunos mensajes de Kuczynski en su defensa.



Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Fiorella Molinelli Aristondo

Durante la crisis, la titular del Midis, Fiorella Molinelli, expresó su respaldo al presidente a través de su cuenta de Twitter en varias oportunidades.



En un primer momento pidió respeto para el orden constitucional, mientras que en vísperas de la votación de la vacancia a PPK refirió que los miembros del Gabinete Ministerial continuaban trabajando en beneficio de los que más necesitan. “Mi respaldo, presidente. Tu equipo no se detiene”, dijo.



Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Ana María Choquehuanca de Villanueva

Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer y congresista de Peruanos por el Kambio, se pronunció el miércoles en torno al comportamiento de un sector mayoritario del Congreso.



En ese sentido, criticó que el vocero fujimorista Daniel Salaverry haya formulado acusaciones contra el ex primer ministro Fernando Zavala, por lo que llamó a los opositores a ser más prudentes.



“¿Usted cree que a mí me satisface mucho ser parte del Congreso de la República en este momento? Pero hay que asumirlo, hay que aportar, hay que ser parte de la solución, ya basta”, lamentó.



Ministerio de Cultura - Salvador del Solar Labarthe

Del Solar se presentó en un programa dominical tras la entrevista que realizaron cinco periodistas a PPK. En dicho programa, afirmó que “el presidente no está en el saco de los corruptos”, y cuestionó la seriedad del proceso de vacancia emprendido en el Congreso.



Posteriormente, el titular de Cultura compartió a través de sus redes sociales mensajes a favor de Kuczynski, así como un editorial del Washington Post donde se refiere que la eventual vacancia “solo haría más daño a la democracia” en el Perú.



Cabe señalar que la PCM autorizó a Salvador del Solar el 12 de diciembre a ausentarse del país por “motivos personales”. Dicha salida se registraría del 18 al 26 de diciembre y durante dicho plazo el ministro no tendría derecho a goce de haberes.