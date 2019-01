Predictamen recomienda archivar proyecto del Gobierno sobre el Ministerio Público

La Comisión de Constitución recomienda en un predictamen no aprobar y enviar al archivo el proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público y modificar su ley orgánica.

En el documento, al que accedió este Diario, el grupo que preside la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) concluye que la iniciativa del Ejecutivo "incumple" con lo establecido en la Constitución.

"La declaratoria de emergencia de un órgano constitucional no está prevista en la Constitución", se lee en una de las conclusiones.

Precisa que la suspensión al fiscal de la Nación y a los fiscales supremos propuesta en el proyecto de ley de Vizcarra "es inconstitucional". Señala que mediante la expedición de una ley, establece un procedimiento de sanción que no cumple con lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Asimismo, indica que la suspensión de fiscales supremos "que se pretende establecer y sin ningún tipo de proceso previo" vulnera el derecho del debido proceso establecido en el artículo 139.3 de la Constitución.

"No es posible suspender a un Fiscal de la Nación en el ejercicio del cargo de ’Fiscal de la Nación’’ pues no existe procedimiento constitucional señalado para ello. Asimismo, no es posible suspender al Fiscal de la Nación en tanto fiscal supremo pues el procedimiento constitucionalmente establecido para ello es el antejuicio político", dice.

Finalmente, afirma que el proyecto de ley incumple el artículo 154 de la Constitución, al pretender que el Congreso de la República se "autoatribuya funciones" que actualmente son del Consejo Nacional de la Magistratura o lo que sería la Junta Nacional de Justicia.

Este predictamen será puesto en votación en la próxima sesión de la Comisión de Constitución para su aprobación.