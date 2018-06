Predictamen recomienda no levantar inmunidad de Richard Acuña

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria deberá debatir un predictamen, elaborado por el personal técnico de este grupo de trabajo, que recomienda declarar no procedente el pedido del Poder Judicial para procesar sin restricciones al congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso).

El documento plantea que la solicitud efectuada para que procedan las investigaciones contra Acuña Núñez es improcedente por varios motivos.

El Poder Judicial había pedido que se le retire este privilegio parlamentario a Richard Acuña por presuntamente haber cometido los delitos "contra la administración de justicia" en modalidad de "fraude procesal" y "contra la fe pública" en modalidad de "uso de documento público falso" y "uso de documentos privados falsos".

Según el predictamen, el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria no procede porque los presuntos delitos se habrían cometido en el 2004, cuando Acuña no era congresista y no había sido elegido en funciones.

En segundo lugar, indica que "se puede advertir que dichas acciones podrían entrañar un propósito político", ya que la denuncia y el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria se hicieron años después de cometidos los presuntos delitos y cuando Richard Acuña ya era congresista electo.

La tercera razón medular del predictamen es la prescripción, debido a que considera que el 2004 fue el año en que se cometieron las presuntas irregularidades. En aquella fecha, Richard Acuña tenía 20 años, lo que obligaría a reducir a 5 años los 10 años de prescripción que tiene el delito de fraude procesal por falsificación de documentos.

Se ha previsto que este documento sea evaluado y debatido este miércoles en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presidida por Elías Rodríguez (Célula Parlamentaria Aprista).

El debate en el referido grupo parlamentario sobre el caso de Richard Acuña se postergó hasta en seis oportunidades desde que fue admitido el 19 de abril último. Cinco de esas veces fue por falta de quórum.

El Comercio trató de contactar a Elías Rodríguez para conocer su opinión sobre la procedencia de este predictamen, pero hasta la publicación de esta nota no respondió.