Preguntas y respuestas sobre los terroristas liberados

Pese a que la fiscalía ha pedido penas que van desde los 35 años de cárcel hasta la cadena perpetua por los casos Tarata, Perseo y Soras, los cabecillas de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil afrontarán estos procesos con arresto domiciliario. Sin embargo, podrían volver a prisión.

1. ¿Por qué una sala les dio detención domiciliaria?

Según el Poder Judicial, la medida obedece al cumplimiento de una resolución judicial del 13 de marzo del 2017, que dispuso su inmediata liberación por vencimiento del plazo de la prisión preventiva y estableció reglas de conducta, el pago de una caución, el impedimento de salida del país y la detención domiciliaria. Esa resolución fue confirmada el 13 de julio del mismo año y, según el Poder Judicial, no fue objeto de cuestionamiento ni por el Ministerio Público ni la procuraduría antiterrorismo.

Además, se indica que ambos procesados ya cumplieron una condena de 25 años y no pesa sobre ellos otra medida cautelar de detención.

2. ¿Por qué no podían continuar con prisión preventiva?

Porque en marzo del 2017 se cumplió el plazo de la prisión preventiva de 36 meses, razón por la que el juez penal nacional dispuso su detención domiciliaria. Según el artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal, la prisión preventiva puede durar nueve meses en procesos considerados no complejos y 18 meses en procesos complejos, y estos pueden ser prorrogados por un plazo no mayor de 18 meses, lo que significa que en un proceso complejo puede extenderse hasta los 36 meses.

3. ¿Qué hizo la fiscalía para evitar que salieran de prisión?

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que interpuso recurso de nulidad contra la resolución judicial que dispuso la excarcelación de estos cabecillas en la misma audiencia del 17 de abril. Este recurso está pendiente de verse. El pedido se sustentó en el incumplimiento de pago de caución económica y la falta de medidas de seguridad en los inmuebles donde ahora cumplen arresto domiciliario. La fiscalía aclaró también que la detención domiciliaria no podría haberse impugnado por cuanto se había agotado la doble instancia confirmando la medida.

4. ¿Morote y Liendo pueden volver a la cárcel?

Sí. Morote y Liendo son procesados por los delitos de terrorismo agravado como autores mediatos en el atentado de Tarata, por el cobro de cupos y protección a las actividades del narcotráfico en el Huallaga (Caso Perseo) y por la matanza de campesinos en Soras. Desde que se iniciaron esos juicios, han transcurrido 51, 48 y 61 meses, respectivamente. El Caso Soras se encuentra en etapa de acusación en el Poder Judicial y la fiscalía ha solicitado 35 años de cárcel para los encausados. En el mismo estado se encuentra el Caso Perseo, mientras que Tarata es el único en etapa de juicio oral. En estos últimos, la fiscalía ha pedido cadena perpetua para ambos.

5. ¿Qué falta para que termine el juicio de Tarata?

Este juicio empezó el 14 de febrero del 2017 y está por culminar la etapa de declaración de testigos. Luego, vendrán la lectura de pruebas, los alegatos finales y la sentencia que, se calcula, se dictaría en julio próximo. Aunque las audiencias son semanales o quincenales, el avance del proceso es lento debido a que muchas veces la defensa de los procesados es obstruccionista. Presentan constantemente incidencias dilatorias y alargan los interrogatorios interponiendo objeciones sin fundamento. Se oponen casi por consigna a todas las medidas que solicita la fiscalía. Además, los encausados, como el terrorista Abimael Guzmán, han tenido actos de indisciplina.