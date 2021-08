El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó “absolutamente haber recibido fondos ilícitos” para su campaña al Congreso el 2020 como lo señala un colaborador eficaz de la investigación fiscal del caso Los Dinámicos del Centro.

En diálogo con ‘Punto Final’, el primer ministro aseguró que no recibió “ni un solo céntimo” del hoy prófugo Arturo Cárdenas y solo tuvo “comentarios políticos” en las conversaciones que sostuvo con el secretario de organización de Perú Libre.

“Absolutamente, yo no he recibido un solo céntimo que haya provenido de algún tema... ni de Arturo Cárdenas. Esa presunción lo va a tener que dilucidar la investigación que va tener que hacer el Ministerio Público. En mis cuentas bancarias no [ha habido dinero de ese origen]”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

guido bellido

“Es un comentario, no hay una decisión ahí. Lo único que ha habido es un comentario que se ha generado. No hubo [intercambio de dinero], en absoluto. [...] Niego absolutamente haber recibido fondos ilícitos”, señaló.

Pese a ello, Bellido Ugarte si reconoció haber brindado dinero destinado a apoyar al sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con su reparación civil “frente a una sentencia injusta”.

“El tema de la recaudación ha sido un acuerdo para poder apoyar al Dr. Vladimir Cerrón Rojas frente a una sentencia injusta. Por eso, se ha tomado en cuenta esa necesidad y de manera voluntaria hemos dicho ‘compañeros, hay esta situación, de manera voluntaria si alguien quiere apoya’”, manifestó.

“Ahí sí se determinó para apoyar a una cuenta que se sacó mancomunadamente”, añadió.

Este domingo, El Comercio accedió a las declaraciones de un colaborador eficaz de la investigación fiscal del caso Los Dinámicos del Centro en las que se revela que en las cuentas bancarias del primer ministro y congresista Guido Bellido se depositó dinero presuntamente ilícito, que habría sido obtenido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional (GORE) de Junín para que financiara su campaña al Congreso por el Cusco en las elecciones complementarias de enero del 2020.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR