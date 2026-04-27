Luego de revelarse que el sueldo percibido en marzo por el presidente interino José Balcázar ascendiera a S/50 980.8, el despacho presidencial aclaró que este monto está completamente respaldado por las leyes y normativas vigentes.

A través de un comunicado, el Ejecutivo detalló que “la remuneración del presidente de la República no constituye un aumento ni responde a una decisión personal del mandatario”. “Corresponde, estrictamente, a la aplicación del marco legal vigente establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, así como a la normativa aprobada por las entidades competentes del Estado”, agregó.

Sueldo de escándalo de José María Balcázar. (@cviguria)

Según Presidencia, la cantidad mensual de S/ 35,568 “fue fijada sobre la base de criterios técnicos, administrativos y presupuestales establecidos por ley” desde julio de 2025.

En esa línea, desde el despacho explicaron que el sueldo de más de 50 000 soles abarca también el tiempo que laboró desde el 18 de febrero. “Le corresponde desde dicha fecha el monto proporcional por los días que ejerció la función en dicho mes, que asciende a la suma de S/ 15,412.80, siendo integrado a la boleta de pago de marzo de 2026”, puntualizaron.

“Todo pago realizado al presidente de la República se encuentra sujeto a control administrativo, tributario y presupuestal, con total transparencia y dentro del marco normativo vigente”, finalizaron.