Resumen

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Según Presidencia, el sueldo de Balcázar no constituye un aumento ni responde a una decisión personal del mandatario. Foto: Andina/composición GEC
Según Presidencia, el sueldo de Balcázar no constituye un aumento ni responde a una decisión personal del mandatario. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Luego de revelarse que el sueldo percibido en marzo por el presidente interino José Balcázar ascendiera a S/50 980.8, el despacho presidencial aclaró que este monto está completamente respaldado por las leyes y normativas vigentes.

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