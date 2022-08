La presidenta del comité de selección que otorgó la buena pro a una empresa en el municipio de Anguía para una obra de saneamiento, Nathaly Alcántara, dijo que su firma fue falsificada para la elaboración del documento, según denunció al programa “Día D” el último domingo.

Según consta en documentos a los que tuvo acceso semanas atrás Cuarto Poder, el consorcio ganador de la obra de saneamiento en Anguía estaba integrado por Destcon Ingenieros y Arquitectos, y JJM Espino Ingeniería & Construcción.

En dialogo con el referido programa, Alcántara dijo haber sido víctima de la falsificación de su firma para la obtención de obras de construcción.

“Yo nunca he estado en Cajamarca, en Anguía. Yo nunca he participado en este proceso de selección. No tengo la menor idea (de quién ha falsificado la firma), pero solo puedo decir que a mí esa entidad nunca me contrató para trabajar. Yo no he tenido ninguna orden de servicio, ningún contrato, no he firmado nada”, señaló al programa dominical.

mira el video Presidenta del comité de selección que dio buena pro para obra en Anguía dice que falsificaron su firma

Además dijo que el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, habría tratado de solicitarle el envío de una factura por los supuestos servicios que Alcántara brindó al municipio de esa localidad por el proceso, por medio de una carta notarial fechada el 1 de agosto, para que sea la fachada de las irregularidades.

“Alcalde, por favor, sea honesto y diga la verdad, que su entidad nunca me contrató, que yo no soy partícipe de la red criminal en la cual me están involucrando y no manche mi carrera por tapar otras cosas indebidas”, expresó Alcántara.

Finalmente, denunció ser víctima de acoso desde que ha denunciado la falsificación de su firma y no ceder a presiones.

“Desde que yo me he negado a tener comunicación y cambié de número, he sentido que me han estado siguiendo, que han estado cerca a la casa de mis padres. En algún momento, si es que me pasa algo, quiero dejar en claro que solo hay un responsable: el alcalde (Nenil Medina)”, declaró la mujer.