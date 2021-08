La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que no le sorprendió la designación de Guido Bellido como primer ministro, puesto que como parlamentario “era el articulador” de la bancada de Perú Libre y dijo creer que es una persona “cercana” al presidente Pedro Castillo.

“No me sorprendió [la designación de Guido Bellido] y definitivamente se ve que es una persona cercana y se siente porque era el articulador que hablaba con las bancadas para hacer una lista. La verdad no me sorprendió”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

En esa línea, consideró que el presidente Pedro Castillo podría realizar modificaciones al Gabinete Ministerial y dijo esperar que el discurso del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “a todos nos satisfaga”.

Con 69 votos el Pleno del Congreso eligió a la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva Prieto, como nueva presidenta del Legislativo para el periodo 2021-2022. Durante su primer discurso se emocionó hasta el punto de casi derramar algunas lágrimas.

“Siempre se puede hacer eso [revisar el Gabinete] y si el piensa que puede hacerlo, espero que lo analice, escuche a la población. Es su potestad y nadie puede obligarlo a hacerlo”, señaló.

“Esperemos que el discurso del premier sea uno que a todos nos satisfaga, que sea responsable y tenga madurez política para darle la confianza porque, cuando se empieza así, el ánimo es darle la confianza”, añadió.

Alva aseveró que impulsar un proceso de vacancia presidencial “no es el ánimo” de los parlamentarios.

“No es el ánimo de ninguno de los congresistas actuales impulsar ese proceso [de vacancia presidencial]. Estamos preocupados por la reactivación económica, por la vacunación”, indicó.

