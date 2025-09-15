La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se pronunció sobre un audio atribuido al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez que involucra al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse y al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. La magistrada rechazó alguna injerencia o involucramiento del TC en los casos mencionados.

“Yo he podido ver que las decisiones del TC fueron contrarias a los intereses de esas personas. Entonces yo estaba segura, además conociendo a los magistrados, que no había habido ese tráfico de influencias del cual se habla ”, indicó Luz Pacheco, en diálogo con Latina.

“Conozco a los magistrados y jamás ninguno de nosotros va a aceptar dinero para agilizar o decidir en un sentido o el otro. No me ha preocupado porque conozco con quienes trabajo”, añadió la presidenta del TC.

Ello, luego de que la prensa divulgara un paquete de audios en el que, presuntamente, se escucha al censurado ex titular del Interior, Juan José Santivañez interceder para que “El Diablo”, un policía sentenciado por sus nexos con la red criminal Los Injertos de K y K (brazo de Los Pulpos).

La voz atribuida a Santiváñez afirma que Gustavo Gutiérrez Ticse se mostró a favor de reevaluar una sentencia de 27 años y 7 meses de prisión impuesta al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘Diablo’, sindicado de integrar una organización criminal.

Juan José Santiváñez habría ejercido la defensa de policía sentenciado, cuando era ministro del Interior. Foto: Captura de pantalla.

“Tenemos a dos magistrados que nos están apoyando, magistrados ah; por ejemplo, el doctor Ticse, que dice que no puede ser tantos años y en todo caso debería reevaluarse el tema de la sentencia. Entonces, nos estamos jugando todo, señito, nos estamos jugando todo” , dice la voz.

Luz Pacheco señaló que no es necesario que el Tribunal Constitucional realice alguna aclaración o pronunciamiento sobre el tema porque no hay involucramiento de magistrados del TC.

“No sé.. no sé si fue el señor Santivañez, quien haya sido está claro lo que pretendía y ha quedado en las palabras que dijo esa persona. No es necesario (aclarar el tema) porque nosotros no hemos tenido nada que ver, las personas pueden decir lo que quieran lo importante es ver si esas palabras tuvieron un efecto en la realidad. No tuvieron ningún efecto entonces no tenemos nada que aclarar”, manifestó.

Como se recuerda, Juan José Santiváñez, como abogado de Salirrosas, interpuso en febrero de 2024 un recurso de agravio constitucional en la Segunda Sala del TC, integrada por Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich.

Según el audio, buscaba sacar de la cárcel a su cliente, un integrante de la organización criminal “Los Injertos de K y K”, brazo de los sanguinarios “Los Pulpos”, recluido desde diciembre de 2023 en el penal El Milagro de Trujillo.

“Es penoso, quien sea la persona que haya hablado y esté en ese audio, que un abogado acuda a esos métodos para ganar un juicio. A mi modo de ver esa persona está actuando contra la ética básica de nuestra profesión”, dijo al respecto Luz Pacheco.