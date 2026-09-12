En el día 45 de su gestión, la presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso de la República que le dé celeridad al trámite para el otorgamiento de facultades al Ejecutivo, con las que busca legislar en ocho materias, entre las que destaca la seguridad ciudadana.

Esta semana, seis comisiones de la Cámara de Diputados se opusieron al proyecto que envió el Gobierno.

“Es muy fácil quedarnos atrapados en las diferencias, pueden pasar horas y días y semanas de discursos en las críticas. Pueden seguir criticándonos, pero los ciudadanos están necesitando estas facultades que nos van a permitir dar los servicios y resultados mucho más rápido”, indicó a Exitosa.

—¿Obstruccionismo?—

Consultada por las reacciones de las comisiones al proyecto, respondió que le da “una sensación” obstruccionista que los grupos de trabajo declararan inviable la propuesta legislativa.

Aseguró que el pedido de facultades no responde a una solicitud planteada por su partido. Descartó que tenga un “tinte político”, sino que es un pedido del Estado en beneficio de los ciudadanos.

“Creo que, en un par de semanas, tendrán [los diputados] tiempo suficiente para hacer este análisis”, dijo después en RPP.

Explicó que el Ejecutivo no solo necesita que el Parlamento otorgue las facultades en materia de seguridad ciudadana o en la prevención del fenómeno de El Niño, sino también en modernización y en los otros temas propuestos.

Ilustración: Giovanni Tazza

En la entrevista, se le preguntó a Fujimori si pensaba en plantear alguna cuestión de confianza para forzar la aprobación de la solicitud de facultades legislativas. En respuesta, dijo que “por ahora” descarta que el primer ministro Luis Galarreta lo formule.

Negó que vaya a declarar algún eventual cierre del Congreso.

Consultado por El Comercio, el analista político Enrique Castillo indicó que el Gobierno busca la aprobación de todo el paquete de facultades y que las materias de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño “son usados como punta de lanza del discurso del Gobierno”.

“El fondo del asunto es que el Gobierno quiere los 66 puntos del pedido y la presión que ejerce es para eso”, dijo.

—Otras decisiones—

De otro lado, Keiko Fujimori confirmó que Álvaro Vargas Llosa será el nuevo embajador del Perú en Estados Unidos.

El anuncio lo hizo cuando fue consultada por RPP si la intención de su gobierno era colocarlo en el cargo.

Sobre el excomandante general Óscar Arriola, Fujimori afirmó que por el momento le pidió que siga alimentando de información al Gobierno relacionada a la seguridad ciudadana.

También ratificó su confianza al primer ministro Luis Galarreta por su experiencia política y descartó que se produzcan cambios en el equipo de ministros.

Fujimori afirmó que el Escudo de las Américas ayudará a contar con información de organizaciones criminales y con ello “en pocos meses tendremos a todos los cabecillas capturados