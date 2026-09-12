icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori espera poder viajar a Nueva York del 21 al 25 de setiembre. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori espera poder viajar a Nueva York del 21 al 25 de setiembre. (Foto: Andina)
Por Erik Rivera

En el día 45 de su gestión, la presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso de la República que le dé celeridad al trámite para el otorgamiento de facultades al Ejecutivo, con las que busca legislar en ocho materias, entre las que destaca la seguridad ciudadana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.