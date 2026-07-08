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Resumen

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El presidente José Balcázar evitó adelantar si otorgará o no un eventual indulto a favor de Pedro Castillo, pero dejó abierta esa posibilidad al señalar que aún le quedan “varios días” al frente del Gobierno antes del cambio de mando del 28 de julio, cuando su sucesora electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), asuma la jefatura del Estado.

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