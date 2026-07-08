El presidente José Balcázar evitó adelantar si otorgará o no un eventual indulto a favor de Pedro Castillo, pero dejó abierta esa posibilidad al señalar que aún le quedan “varios días” al frente del Gobierno antes del cambio de mando del 28 de julio, cuando su sucesora electa, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), asuma la jefatura del Estado.

“No tengo nada (de solicitudes ahora) pero tengo varios días por supuesto para esperar si presentan o no presentan (el pedido de indulto). Y si no, será con la nueva presidenta que se toque ese tema del expresidente”, indicó en diálogo con El Comercio.

Aunque evitó responder directamente a la consulta de este Diario sobre un eventual uso de esa atribución presidencial, el asunto ya había sido planteado por él durante la reunión que sostuvo el 1 de julio en Palacio de Gobierno con los principales impulsores de esa iniciativa: el excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y familiares del vacado exmandatario: su hermano, José Mercedes Castillo Terrones, y Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo.

También participaron el exministro Iber Maraví y el congresista Jaime Quito, próximos senadores del nuevo Congreso bicameral.

Al ser consultado por ese encuentro, Balcázar aseguró: “No les señalé un indulto en concreto, sino que les dije qué se entiende por indulto. Les decía que eso tiene como requisito un indulto constitucional por ser condenada una persona [...] Pero en este caso [de Castillo] no se ha dado hasta ahorita. No tenemos hace días ningún pedido concreto”.

El jefe de Estado señaló que los asistentes reconocieron que, hasta ese momento, no habían presentado una solicitud que cumpliera con los requisitos correspondientes.

Seis días antes de esa reunión, el pastor y capellán militar de las Fuerzas Armadas, Germán Villena Cóndor, presentó ante la Presidencia de la República el séptimo pedido de indulto a favor de Castillo. Al respecto, Balcázar respondió que esa solicitud fue declarada improcedente.

“Yo recuerdo que lo declararon improcedente, la Comisión de [Gracias Presidenciales del Ministerio de] Justicia. Sí, no hay un pedido concreto hasta ahora”, añadió.

Del total de siete solicitudes presentadas hasta la fecha, ninguna ha derivado en la concesión de un beneficio presidencial para el vacado expresidente, quien cumple una condena de 11 años y cinco meses de prisión efectiva tras ser hallado responsable del delito de conspiración para rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según explicó semanas atrás el ministro Luis Jiménez (Justicia), cuatro pedidos ingresados antes de mayo del 2026 no cumplieron con los requisitos formales mínimos, por lo que no fueron abiertos ni evaluados. Posteriormente, se presentaron otros tres entre mayo y junio, entre ellos el formulado por Germán Villena.

En resumen, hasta la fecha, siete solicitudes no han prosperado ante el Gobierno.

—No descarta evaluar nuevos pedidos—

El presidente Balcázar señaló que evaluará un eventual pedido de indulto humanitario si este cumple con los requisitos legales y está debidamente sustentado. No obstante, consideró que, por el momento, Pedro Castillo no se encuentra en una condición que justifique la concesión de un beneficio humanitario.

“Si me piden un indulto humanitario y presentan adecuadamente y está en un extremo de lo que indica el derecho para darle la humanidad, lo tendremos que evaluar. Pero hasta el momento no creo que se encuentre en una situación semejante de tal naturaleza que se encuentre para ese tipo de indulto humanitario. En fin, lo veremos en su momento porque ese requisito es indispensable porque un indulto humanitario significa que una persona está sumamente grave”, afirmó.

En todo momento, el jefe de Estado afirmó que “todavía hay tiempo”. Insistió en que si “alguien en su nombre requiere presentar un tipo de indulto” tiene que ser preciso y concreto con su pretensión.

Entre tanto, Balcázar opinó que una eventual reunión entre Keiko Fujimori y Juntos por el Perú permitiría analizar la situación del expresidente Pedro Castillo, pero aclaró que ello no supone una decisión próxima sobre un posible beneficio presidencial.

“Pienso que este país, lo que necesita la gente es pensar en una armonía y en el diálogo permanente y si ella considera recibir a Juntos por el Perú y conversar, haría bien. El Perú no necesita discrepancias, sino diálogos. Me parece muy bien que la presidenta [busque] dialogar con Juntos por el Perú para ver el caso de Castillo y otros, sin que eso signifique que tenga que resolver mañana o pasado sobre el tema”, agregó.

¿Existen posibilidades para un eventual indulto para Castillo? Hablan los expertos

Expertos consultados por este Diario coincidieron en que Pedro Castillo no podría acceder a un indulto en este momento, debido a que su condena aún no cuenta con sentencia firme.

El penalista Vladimir Padilla consideró que, por el momento, no procede un indulto presidencial a favor de Castillo, debido a que no cuenta con una sentencia firme por el delito de conspiración para la rebelión en el golpe de Estado del 2022.

Lo mismo opinó el constitucionalista Natale Amprimo. El experto explicó que los beneficios presidenciales previstos en la Constitución solo proceden en determinados supuestos, como la demora en el procesamiento de una persona o una decisión del jefe del Estado respecto de una persona con sentencia firme.

“Las Gracias presidenciales son las que establece la Constitución. Una es por la demora por el procesamiento, que no es el caso de él, y la segunda es cuando el presidente lo indulta como una Gracia Presidencial pero la sentencia debe ser firme. Y si él tuviera un tema de enfermedad, debería estar en otro espacio adecuado. El caso de Toledo, por ejemplo, es diferente. Hay una ley que establece el mecanismo de cumplir la sanción en su domicilio”, indicó.