Presidente Balcázar y ministra de Economía se reunieron con titulares del JNE, ONPE y Reniec por presupuesto para elecciones 2026. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvieron una reunión con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para evaluar la asignación de recursos adicionales destinados al proceso electoral 2026.

