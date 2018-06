Presidente del CNM: “Hay varias cosas que tenemos que corregir”

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, aseguró que los resultados de la primera etapa de la investigación al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, se conocerán la próxima semana. En entrevista con El Comercio, el consejero reconoció que los mecanismos para elegir al jefe de la ONPE o del Reniec no son los más adecuados.

— ¿Cuándo conoceremos el resultado de la investigación al jefe de la ONPE?

Son 15 días hábiles, estamos en la mitad. Hay una comisión y, al igual que en el Poder Judicial, hay un ponente, que en este caso es la doctora Maritza Aragón.

— ¿Cómo podemos decir que el CNM elige a los mejores cuando tenemos situaciones como la del jefe de la ONPE, quien ha sido cuestionado por la inscripción del partido Podemos de José Luna?

Un jefe del Reniec, un jefe de la ONPE son profesionales de altísimo nivel con experiencia en ese campo. Es muy difícil elegir a un físico, como el que tenemos en este momento, que no tiene experiencia electoral.

— ¿Entonces por qué se le eligió?

Porque reúne las condiciones. Profesionalismo, [experiencia] informática, reúne el perfil que la ley establece.

— ¿Entonces el mecanismo para su elección ha fallado?

En el proceso de selección y nombramiento hay varias cosas que tenemos que corregir. En el corto y mediano plazo debemos resolver el problema de cómo seleccionamos.

— ¿Quiénes más integran esa comisión que investiga a Castillo?

Está el doctor [Iván] Noguera, la doctora Aragón y el doctor Baltazar Morales Parraguez. Pero no son los que toman la determinación. Su posición no es vinculante ante el pleno.

— ¿Noguera debería inhibirse teniendo en cuenta su relación con el caso?

Puede ser a través de una tacha y se definirá en el pleno. O de oficio, que él se inhiba. Eso se determinará en su momento, no vamos a adelantar opinión. Miremos lo que va a pasar.

— No se puede esperar hasta el final para tomar una decisión...

No, hasta el final no. Está en investigación y todo eso estamos procesando.