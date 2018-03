El antropólogo Orlando Velásquez jurará mañana como nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Cuando se convirtió en consejero, hace tres años, se conoció que era investigado por la fiscalía por más de 20 denuncias.

— La elección en el CNM se dio en medio de una presunta injerencia política.

Se decían muchas cosas e incluso que uno de los condicionamientos que me ponían era que vote a favor de una investigación preliminar [contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez]. La presión externa en esta elección es muy fuerte.

— IDL-Reporteros reveló que el saliente presidente del CNM Guido Aguila se reunió con el congresista Héctor Becerril para conseguir votos en su contra.

El consejero Segundo Baltazar ha dicho que eso ha ocurrido. Sin embargo, en esta elección hubo mucha presencia externa.

— ¿Externa en qué sentido?

Al parecer de algunos empresarios, algunos políticos, que han querido mantener a tres colegas adversos a mi candidatura, apostando el consejero Julio Gutiérrez [el contrincante]. Se decían muchas cosas, pero no he comprobado nada.

— En el 2015, este Diario reveló que tenía más de 20 investigaciones en la fiscalía. ¿Las mantiene?

En principio, nunca fueron más de 20 denuncias y ninguna fue por corrupción. Porque alguien postuló a la universidad y su papá cree que le hicieron mal la calificación, [denuncias]. Entonces, enjuician a la universidad y lo hacen contra mí como titular del pliego [fue rector de la Universidad Nacional de Trujillo], pero jamás por nada.

— Me está diciendo que ninguna de las denuncias fue contra usted.

​Jamás. [Fueron] contra la universidad. Pero ahí está el manejo, la maldad, lo malsano de querer destruir instituciones, personas, liderazgo.

— ¿Cuántas hay ahora en la fiscalía?

¿Libertad de prensa es que mantengan eso? ¿Me han preguntado si es cierto? ¿Han averiguado?

— La nota que publicamos en el 2015 incluye una entrevista a usted y dice que no son 20, pero reconoció que existían diez.

No sé, etcétera. Fui claro al decir que eran contra la universidad.

— ¿Ahora no tiene un proceso en la fiscalía? ¿No lo han citado a declarar?

De repente me citan porque me he sentado con usted, pero [denuncias] habrá siempre. Es que ya a estas alturas no es fácil…

— Entonces me dice que no tiene ninguna diligencia pendiente en la fiscalía ni citación para declarar sobre alguna investigación.

Bueno, hasta ahora yo no creo que tenga y si habrá [alguna] en el camino, que la saquen en este momento. Estoy absolutamente exento de cualquier tipo de acto. Por eso es que somos frontales y vamos a ser muy frontales. No tenemos nada que esconder.



— El ex congresista Daniel Mora, quien impulsó la nueva Ley Universitaria, ha dicho que usted dañó la educación universitaria del país.

El señor Mora anda sufriendo cada vez que asumo un cargo.

— Ambos se enfrentaron cuando se aprobó la reforma universitaria.

No enfrentados, cómo va a ser enfrentados con un señor que solo anda mintiendo. Yo por salud mental no puedo ocuparme de esas mentiras.

— Usted estaba en contra de la Ley Universitaria como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores.

En absoluto. No estaba en contra. Solo que los medios solo publicaban lo que el señor Mora decía.

MÁS EN POLÍTICA...