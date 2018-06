Presidente de Comisión de Transportes rechazó frases de Galarreta

El congresista de Fuerza Popular Roy Ventura, quien preside la Comisión de Transportes y Comunicaciones, rechazó las declaraciones que hiciera Luis Galarreta en respaldo al proyecto de ley que busca prohibir la publicidad estatal en medios privados y los agravios que hiciera en contra de periodistas.

Ventura también negó que la postura de Luis Galarreta afecte de alguna manera su trabajo a la cabeza de la comisión y de los otros miembros de este grupo de trabajo donde actualmente se está debatiendo la iniciativa de ley de Mauricio Mulder (Apra).

"Yo rechazo (el comentario de Luis Galarreta contra 'medios mermeleros'). Tengo un hermano, que en paz descanse, que ha sido periodista y llamarlos de esa manera ha sido desatinado. Pero no por el hecho de que el presidente diga que se va a aprobar me voy a sentir presionado", aseguró Roy Ventura en declaraciones a El Comercio.

Luis Galarreta, en una conferencia de prensa del 29 de junio, dijo que no se retractaba de sus declaraciones al indicar que estaba a favor de una ley contra medios "mermeleros" y que se había sorprendido que muchos periodistas se hubieran sentido aludidos cuando, según él, se refería a otras personas no presentes en dicho evento en el Parlamento.

"Hay un señor que escribe una columna, que presidió IPYS, recibió plata de Odebrecht y cuando dice que el Congreso es una cloaca yo no me siento aludido. Jamás compararía a ninguno de ustedes, como periodistas, con la gente que recibió plata de Odebrecht", manifestó Galarreta en aparente alusión al periodista Augusto Álvarez Rodrich.

Al respecto, Roy Ventura dijo que esas declaraciones de Galarreta fueron hechas a título personal. "No por eso me voy a quedar callado ni mucho menos me voy a seginr presionado. Ni por mi bancada ni por nadie. Mi objetivo es darle todas las herramientas técnicas a la comisión", añadió.

En otro momento, Ventura estimó que en unas dos semanas deben estar sometiendo a debate un dictamen sobre el proyecto de ley de Mauricio Mulder. "Van a ser los congresistas quienes digan si vamos por una modificatoria, por una insistencia, o vamos por el archivo", aseguró.