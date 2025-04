El presidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes, cuestionó las recientes declaraciones del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) sobre la participación de las mujeres en la ciencia. Bustamante afirmó que no existe una “condición biológica” que incentive a las mujeres a incursionar en disciplinas como las ciencias exactas, naturales o físicas.

En respuesta, Paredes señaló que este tipo de afirmaciones son “totalmente irrespetuosas” y que la Comisión de Ética evaluará el caso. “Nosotros vamos a evaluar, porque una declaración de ese tipo no no no se condice, por ejemplo, con la declaración universal de los derechos humanos, no se condice con el artículo dos numeral dos de nuestra Constitución política del Perú”, indicó.

Asimismo, advirtió que este tipo de discursos atentan contra la igualdad y la no discriminación. “Yo creo que todo aquello que genere discriminación, no puede ser avalado”, enfatizó. Además, sostuvo que, en términos académicos, las mujeres han demostrado su capacidad en diversas áreas. “Si vamos a poner en comparativo las calificaciones de las personas, en el caso de quiénes son del género femenino, hay veces llevan distancias a los varones”, sostuvo.

Paredes también adelantó que la Comisión de Ética podría tomar acciones frente a estas declaraciones. “Podría proceder la denuncia de oficio y la convocatoria del congresista, para que él tenga que explicar ese tipo de afirmaciones, porque no concuerdan con el actuar del Congreso de la República, por lo menos muchos congresistas no estamos en esa dirección”, afirmó.

Declaraciones de Bustamante

Cabe recordar que, durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el congresista Ernesto Bustamante cuestionó las cifras presentadas por el presidente de Concytec, Sixto Sánchez, sobre la participación de las mujeres en la ciencia.

Bustamante indicó que, a nivel mundial, la proporción de mujeres científicas no alcanza el 33% y sugirió que no existe una “condición biológica” que motive a las mujeres a participar en ciencias como las exactas o naturales.

Además, el congresista aseguró que la ciencia no debe ser vista como un tema democrático, señalando que, en su opinión, la ciencia es “elitista” porque busca que prevalezcan los mejores, independientemente de su género, origen o etnia.