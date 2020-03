El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), se expresó mortificado por la presencia de tres legisladores y los familiares de uno de ellos (de Rubén Pantoja de UPP), en un vuelo realizado el 21 de marzo de Lima a Cusco, que tenía carácter humanitario y buscaba ayudar a personas varadas en la capital. Esto en medio del estado de emergencia como parte del combate a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Ante ello, anunció a El Comercio que Pantoja, Matilde Fernández (Somos Perú) y Juan de Dios Huamán Champi (Frepap) –quienes también estuvieron en el avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)– sean procesados en la Comisión de Ética del Parlamento una vez se instale.

“Realmente [estoy] mortificado porque no puede ser que en un Congreso en el que estamos comenzando, donde hay toda la disposición de apoyar y darle un posicionamiento que debería tener sucedan estas cosas”, sentenció.

Incluso, reveló que el ministro de Defensa, Walter Martos, lo llamó el domingo también “mortificado” por lo ocurrido, puesto que ambos hicieron las coordinaciones y el esfuerzo para concretar el viaje.

“Yo voy a tener que viabilizar que estos señores pasen por la Comisión de Ética, porque no es posible que haciéndose un esfuerzo para un tema eminentemente social, de atención a las personas más necesitadas, empiecen a trasladar familiares. Eso tendrá que investigarse en la Comisión de Ética”, sostuvo.

Además, exhortó a los parlamentarios a que colaboren para evitar situaciones como la ocurrida.

“Si fuera necesario presentarla (una solicitud para que el caso se vea en la Comisión de Ética), yo la presento, no tengo problemas, siempre y cuando cada uno de los partidos no ejerza el derecho que le corresponde. Pero no tengo ningún problema. Aquí hay que cortar de raíz, no se puede estar siguiendo lo mismo que se ha hecho siempre. Si el Congreso quiere hacer un cambio, el cambio tiene que ser radical. Entre todos hay que hacer el esfuerzo”, agregó.

Ratificó que si se trata estrictamente de un vuelo humanitario, no deberían de viajar los congresistas, cuando se necesita darle espacio a los más necesitados.

La gestión

Merino de Lama señaló que los cinco parlamentarios representantes de Cusco le pidieron, el último jueves 19, que gestione el vuelo humanitario para más de cien personas, y que él les instó a tener cuidado e incluir a personas que de verdad tengan la necesidad de retorno a la citada región.

Ante ello, relató, se puso en contacto con el ministro de Defensa, Walter Martos, y este le comunicó inicialmente que el traslado iba a realizarse el viernes 20, pero finalmente se suspendió para el sábado 21 con un menor aforo.

Agregó que quien hizo toda la coordinación, precisamente, fue el parlamentario Pantoja, con quien no se ha podido comunicar.

Posturas y descargos

Este Diario intentó comunicarse con Pantoja y Fernández, pero no respondieron llamadas ni mensajes. No fue posible contactar a Huamán.

María Teresa Céspedes, portavoz del Frepap, compartió un pronunciamiento de su bancada, que asevera que el hecho no fue ético y dejó de lado la razón por la que se solicitó el avión: que viajen los ciudadanos residentes en el Cusco por razones humanitarias, y no para que lo hagan los congresistas.

“La razón humanitaria se ha perdido a penas viajaron los congresistas. Por lo tanto, consideramos que de manera inmediata deben pasar a la Comisión de Ética para que se les sancione de manera drástica y ejemplar, porque la emergencia sanitaria recién empieza. Además, de no haber cumplido con el tamiz obligatorio en el aeropuerto que se dan en estos casos cuando se trasladan personas de un lugar a otro”, señala el comunicado, que añade que lo que se necesita es solidaridad y compromiso frente a la pandemia del coronavirus.

El Comercio también intentó tener la posición de José Vega, vocero de UPP, pero no respondió nuestras llamadas.

Para el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, es un gesto político negativo el trasladar a familiares sobre la base de la ostentación de un cargo, pero “desde el lado de vista humano es comprensible”.

“Lo adecuado hubiera sido que se trasladen con un transporte particular, porque son gestos políticos. Pero el gesto político cuenta y creo que ya bastante se les ha llamado la atención desde que ocurrió esto el sábado. No creo que esto amerite llevarlo a Ética. Hay que comprender la parte humana y la desesperación”, manifestó a este Diario.

Según informó RPP, en el vuelo a Cusco hubo 41 pasajeros. El primero en figurar en la lista es Pantoja. Además, hay hasta once personas con el mismo apellido.

El legislador aceptó en diálogo con dicha emisora que su madre de 87 años estuvo en el viaje, así como otros familiares. “Ahí tengo algunos familiares, pero no son todos”, señaló.

Decisión

Una fuente del Ministerio de Defensa indicó a El Comercio que, a raíz de lo ocurrido, el ministro ha dispuesto ya no realizar coordinaciones con instituciones para el traslado aéreo interno de personas varadas. Esto salvo que se trate de urgencias, así como de material de carga, funcionarios y personal relacionados a la atención de la emergencia.

Asimismo, precisó que el ministro solicitó a Merino que se priorice a quienes se iba a trasladar y señaló que el miembro del Ejecutivo no tuvo contacto con Pantoja, quien fue el coordinador del citado traslado del 21 de marzo y se puso en contacto con un general de la FAP.

“El congresista convocó directamente a quienes iban a viajar. El ministro llamó al presidente del Congreso porque estaba indignado. El ministro ha sido sorprendido”, refirió la fuente.