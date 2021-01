El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, consideró este jueves que es “muy importante” el anuncio del Gobierno de ratificar la fecha de las próximas Elecciones Generales 2021, programadas para el domingo 11 de abril.

“[¿Qué tan importante es la ratificación?] Sí, es muy importante porque da certeza. Es también importante tener en cuenta que, seguramente, se está evaluando las condiciones de salubridad para la colectividad porque el bien jurídico vida y el bien jurídico salud es el primer orden”, afirmó en diálogo con Ideeleradio.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró hoy que su gobierno está “comprometido” con que las Elecciones Generales 2021 se realicen, tal como está programado, el domingo 11 de abril. En esta misma línea se pronunció el último miércoles la primera ministra, Violeta Bermúdez, quien indicó que ningún actor del Gobierno ha deslizado alguna propuesta de modificación al cronograma electoral previsto.

El presidente del JNE aclaró que este órgano “no es una entidad que pueda irrogarse” la facultad de dictar protocolos para regular la campaña electoral.

“Se nos urgió dictar medidas sanitarias […] El Jurado no es una entidad que pueda arrogarse o irrogarse esa compleja facultad, que tiene sus expertos […] de modo que no podíamos tomar una decisión fijando cuotas de participación en campañas públicas, haciendo planteamientos sobre separación, uso de mecanismos de seguridad. Nosotros replicamos la información que, al respecto, el Ministerio de Salud da con la sapiencia y la responsabilidad que caracteriza a sus expertos”, dijo.

Además, señaló que “aplaude” las medidas de autorregulación que han tomado algunos candidatos para evitar contagios de coronavirus (COVID-19) durante sus actividades de campaña.

“Yo he aplaudido y aplaudo vivamente la autorregulación y autolimitación que se han puesto varios candidatos con el objeto de evitar la propagación del virus”, sostuvo.

Descarta favorecimiento

En otro momento, Jorge Luis Salas, lamentó los cuestionamientos de algunos partidos políticos al sistema del JNE, por no lograr adecuadamente su inscripción para las elecciones y aseguró que no existe ningún tipo de direccionamiento o favorecimiento a alguna agrupación.

“Es lamentable un criterio de esa naturaleza, no es un asunto que sea cierto, además. Se dijo primigeniamente en términos generales que no funcionaba el sistema, que se había bloqueado, que se había saturado, que no permitía la inscripción, etc., etc., están los informes técnicos de que no hay ningún problema. En su máximo, en su pico de funcionamiento el 22 de diciembre, estuvo en algo más del 60% de su capacidad, de modo que no hubo ninguna saturación”, enfatizó.

“Algunas entidades pasan de echarle la culpa al sistema a echarle la culpa a las personas, a tratar de personalizar el asunto. Yo lo lamento y puedo volver a reiterar con toda tranquilidad de espíritu y conciencia, que no tengo ninguna preferencia por ninguna organización política”, agregó.

