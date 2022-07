El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, reiteró la validez de los resultados de los comicios generales del 2021 y cuestionó las versiones de quienes señalan que hubo un fraude que habría sido cometido con su apoyo a favor de Pedro Castillo.

“El resultado electoral que produce la votación en el sistema electoral no puede ser movida ni un ápice por el presidente del JNE. Hay quien dice que el presidente del JNE, por teléfono, se ha puesto de acuerdo para mover candidatos con la finalidad de favorecer al actual presidente y desaparecer a la otra candidata”, indicó este jueves durante un evento con autoridades electorales de Argentina y otros países de la región.

“Fruto de esa denuncia con un ejercicio matemático en esa expectativa errada, resulta que tendríamos que haber movido a más de 5 mil personas para cambiar un número enorme de actas, hacer firmar actas electorales. Una cosa de gente que está fuera de la realidad”, agregó.

Salas Arenas se refirió así a las acusaciones contra la validez de las elecciones generales del 2021, luego de la versión que ha dado el empresario Zamir Villaverde, recientemente liberado por haberse acogido a la colaboración eficaz, sobre un supuesto fraude que se habría perpetrado a favor de Pedro Castillo con participación de personas como Bruno Pacheco, Vladimir Meza, Fray Vásquez Castillo y autoridades del JNE.

“Tenemos que madurar cívicamente, en nuestras convicciones democráticas y sobre todo en el Perú, un buen sector que tiene que aceptar que cuando se postula [...] lo más seguro es que pierda porque solo puede ganar uno”, manifestó el magistrado del JNE.

Salas Arenas responde ataques en su contra

En otro momento, durante el Primer Encuentro Binacional de Justicia Electoral entre Perú y Argentina, el titular del jurado aseguró que se encuentran firmes ante los ataques personales que buscan removerlo del cargo, así como al jefe de la ONPE.

“(Hay) un grupo de personas que nos dedican, en particular a quien habla, las más falsas acusaciones, agravios y amenazas. Existe un pequeño pero poderoso y agresivo sector reclamando que los titulares tanto del JNE y de la ONPE seamos retirados de nuestros cargos y responsabilidades [...] por la sencilla razón que no somos de su agrado y porque los resultados que el pueblo definió tampoco lo son”, aseveró Salas Arenas.

Por esto, comentó que no es fácil afrontar ataques injustificados y personales. “Pero aquí estamos, no estamos hechos para el temor ni para la debilidad. No somos ni tibios ni frágiles”, garantizó.