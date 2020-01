El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, afirmó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, actuó “mal asesorada” al abrirle investigación preliminar por 60 días por no haber denunciado a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera cuando se comunicaron con él para pedirle diversos favores.

“La fiscal de la Nación de repente está mal asesorada y tendrá que archivarse en su momento (la investigación) porque, como digo, el señor Gutiérrez Pebe y el señor Noguera, si no cobraron por su gestión, no han cometido delito alguno”, declaró Lecaros ante la prensa.

Según informó Perú21, el titular del Poder Judicial se comunicó en el 2017 con Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera. En aquella época, José Luis Lecaros era presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

El juez supremo dijo que no se pueden considerar delito dichas comunicaciones y señaló que no hizo denuncia alguna sobre las solicitudes que le hicieron los exconsejeros porque no tenía información sobre actos ilícitos.

Es más, José Luis Lecaros remarcó que si recomendar fuera delito, habría un fiscal supremo u otros funcionarios procesados.

“Lo que se castiga es traficar con influencias, osea, cobrar por recomendar. Si recomendar fuera delito, habría un fiscal supremo procesado por haber recomendado a su hijo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y varios otros funcionarios que simplemente recomiendan y no es delito. Delito es cobrar para recomendar [...] No tenía ninguna evidencia ni sospecha que Noguera o Gutiérrez Pebe estuviera cobrando por recomendar y, si no hubo eso, no tenía nada que denunciar”, indicó.

Lecaros insistió que Iván Noguera lo buscó para tratar de recomendarle a una persona para algún puesto dentro del Poder Judicial, algo que asegura no se concretó, mientras que con Gutiérrez Pebe dijo que este último lo buscó para interceder como familiar de un Enrique Vargas Barrenechea, quien habían presentado una casación en contra de su condena por mentir en su hoja de vida.

“Para que sea delito, el que recomienda tienen que recibir a cambio un pago, prebenda o favor. Si sostengo eso y lo he hecho en mis ejecutorias, ¿cómo podría denunciar un hecho que considero que no es delito?”, exclamó el presidente del Poder Judicial.