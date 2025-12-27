José Jerí: ¿Cuál es la situación de la investigación fiscal que alcanza al presidente y a la congresista Ana Zegarra?

Por el mismo presunto delito y por los mismos hechos es investigada la congresista y vocera de Somos Perú (SP), Ana Zegarra y otras tres personas. En el caso de éstos últimos - no aforados- las pesquisas están en el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El caso, tanto en la FN como en la Fiscalía Anticorrupción, se vincula a una presunta trama de corrupción que habría ocurrido cuando Jerí Oré era congresista y presidente de la Comisión de Presupuesto; mientras que Zegarra Saboya se desempañaba como asesora parlamentaria de la bancada SP. Todo en el 2023.

Si bien las diligencias iniciaron antes de que Jerí Oré asumiera la presidencia de la República, ambos casos se han venido desarrollando alejados del escrutinio público.

De acuerdo a la disposición de la Fiscalía de la Nación del 11 de agosto, la investigación se inició por el plazo de 120 días.

Al mandatario se le atribuye haber solicitado un presunto beneficio económico a la empresaria Blanca Ríos Monteyro, a cambio de sacar adelante un proyecto que les otorgue presupuesto para una obra de riego en Cajamarca.

El presidente José Jerí es investigado por presunta corrupción en su calidad de congresista de la República. (Foto: Presidencia) / JAIRO DIAZ

Ríos Monteyro denunció los presuntos sobornos a través de una entrevista a Panorama, en julio pasado. Incluso, aseguró haber entregado S/150 mil en partes.

Esto fue recogido por la fiscalía que describió los hechos señalando que las presuntas dádivas económicas ilícitas se hicieron a través de “operadores” como Nahum Hidalgo, exasesor de la bancada Somos Perú y Alexis Alvan Berez, vinculada al primero mencionado.

“Se imputa a la empresaria Blanca Ríos Monteyro el que habría entregado sobornos, en partes y a través de depósitos y transferencias a ”operadores (…) vinculados al entorno José Jerí Oré, congresista de la república, quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Presupuesto; ascendentes a S/ 150,000.00 soles para que uno de sus proyectos en Cajamarca fuera aprobado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida en el año 2023 por el entonces presidente de dicha Comisión, José Jerí Oré, a mérito de lo cual se habría reunido personalmente (“cara a cara”) con José Jerí Oré, quien le habría dicho: “Si ya has arreglado esto, no te preocupes, esto va a salir”. Fiscalía de la Nación

El Comercio solicitó la versión de Jerí Oré a través de prensa de Palacio de Gobierno. Desde allí, nos refirieron a su abogado Ricardo Caldas.

Caldas señaló a este Diario que se encuentran colaborando con la investigación desde que inició a mediados de agosto.

Sostuvo que se trata de una investigación preliminar que se inició a partir de la denuncia que realizó la empresaria Blanca Ríos, a través de un programa periodístico y no una investigación de directamente del Ministerio Público.

José Jerí, documento fiscal.

El abogado aseguró que, desde el inicio de las pesquisas a la fecha, Ríos Monteyro no se ha presentado a la fiscalía, pese a que ha sido citada válidamente en más de una oportunidad.

“Mi patrocinado no está siendo denunciado (por la fiscalía), está siendo comprendido en una investigación para averiguar la información que corresponde. Nosotros, repito, nos hemos puesto a derecho, estamos participando de la investigación; y lo que le puedo decir es que hasta la fecha la señora Ríos no se ha hecho presente en la fiscalía y hasta el momento no tenemos la versión oficial de la señora en la fiscalía. El señor presidente de la República está tranquilo y ejerciendo los derechos que le corresponden a nivel de la fiscalía” Ricardo Caldas Fernández, abogado de José Jerí

Caldas explicó que el mandatario le ha confirmado que “no conoce” a la empresaria Ríos Monteyro, “nunca se ha comunicado” con ella, no ha tenido ninguna entrevista “formal e informal” con ella.

“Esa versión, de acuerdo a lo que me dice mi patrocinado, no se ajusta a la verdad. Él no recuerda haber conversado con la señora y (señala) que hay muchas personas que lo abordan afuera de las instalaciones públicas. Él no ha tenido ninguna cita formal con la señora, y que lo afirmado por ella no se ajusta a la verdad”, sostuvo.

José Jerí, documento fiscal.

Precisó que las personas que menciona la denunciante, a quienes supuestamente les realizó los pagos, no eran asesores de la Comisión de Presupuesto, ni de Jerí en su calidad de presidente de ese grupo de trabajo, ni asesores directos de su patrocinado, en ese momento.

“Ahora, sobre los pagos, tengo que ser categórico, respecto a lo que mi patrocinado me ha informado, él no ha recibido, ni ha pedido a nadie que solicite a nombre de él suma de dinero alguno. Esa información que la señora ha brindado, mi patrocinado la desconoce y no ha participado de ningún acto de corrupción que la señora informe”, enfatizó.

Finalmente, Caldas Fernández señaló el plazo de la investigación ya se encuentra vencido desde el 11 de diciembre último.

No obstante, aseguró que esperarán a que la Fiscalía de la Nación se pronuncie, si decide ampliar el plazo o no; y por ello, como defensa, no ejercerán ningún control de plazo, pese a que la norma lo permite.

Pesquisa contra Ana Zegarra y el levantamiento de las comunicaciones

En el despacho de la Fiscalía Anticorrupción, la congresista Ana Zegarra Saboya, Nahum Hidalgo Arbildo y Alexis Alvan Berenz, vienen siendo investigados por el presunto delito contra la administración pública – cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

En tanto, la empresaria Blanca Luz Ríos Monteyro, es investigada por el presunto delito contra la administración pública – cohecho activo genérico, en agravio del Estado.

Congresista Ana Zegarra

De acuerdo a la disposición fiscal, la entonces asesora de la bancada Somos Perú, Zegarra Saboya (actualmente congresista de la República), le habría solicitado dinero y favores a la empresaria Ríos Monteyro con la finalidad de realizar supuestos trámites.

Pero además, según la empresaria, la parlamentaria le habría pedido incluso dinero para la compra de bebidas alcohólicas para una reunión donde habría participado José Jerí.

“Que estamos en la casa de Jerí, haciendo, yo estoy haciendo de cheff. Mándame mil soles” y “Mándame, sabes que falta todavía este whisky”, le habría indicado Zegarra.

Investigación contra Ana Zegarra Saboya, congresista de la República, por presunta corrupción.

La fiscal anticorrupción, Diana Paico Guevara, dispuso diversas diligencias, incluidas solicitar al Congreso de la República un informe sobre las iniciativas legislativas que no se aprobaron desde el 2022 al 2024, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, sobre obras de riego en Cajamarca.

Además, requirió al Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Zegarra Saboya y de los otros tres investigados.

“Se requiere los números de teléfono (celulares y fijos) que hayan podido registrar a su nombre las citadas personas; a fin de que proporcionen la información de cada línea telefónica; asimismo, se solicita se remita la relación de llamadas registradas entrantes, salientes y perdidas, que se hayan producido dentro del lapso del 01 de octubre del 2023 desde las 00:00 horas, hasta el día 31 de diciembre del 2024 a las 23:59 horas.” Diana Paico Guevara, fiscal anticorrupción

La representante del Ministerio Público precisó, en su requerimiento, que debía indicarse los lugares desde donde se hicieron y se recibieron las llamadas, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración.

También, la dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, los equipos celulares utilizados (IMEI), los chips (tarjetas SIM) que fueron insertados en dichos aparatos, la localización a tiempo real de las líneas telefónicas e IMEI, los mensajes de texto, SMS y e-mail entrantes y salientes, y la ubicación de IP de los números.

Ana Zegarra Saboya, congresista de la República, investigada por presunta corrupción.

El 16 de diciembre del 2025, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima atendió el pedido de la fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones de Nahum Hidalgo Arbildo, Alexis Alvan Berenz y Blanca Luz Ríos Monteyro. Sin embargo declaró “infundado” disponer similar medida para Zegarra Saboya.

(Fotos Congreso / Composición: El Comercio)

Según el juzgado, existen suficientes elementos de convicción que justifican la investigación, por lo que al tratarse de presuntos actos ilícitos cometidos durante el periodo de la Comisión de Presupuesto del Congreso del 2023, se “justifica se autorice la medida” por el mencionado espacio temporal del 1 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, sobre Zegarra Saboya, el magistrado no descartó su investigación, pero precisó que al tener actualmente el cargo de congresista no era viable levantar el secreto de sus comunicaciones.

“Respecto de la afectada Ana Zadith Zegarra Saboya se tiene que a la fecha se desempeña en el cargo de Congresista de la República, por tal motivo no es posible autorizar se acceda al registro de sus comunicaciones.” Juzgado de Investigación Preparatoria

En breves declaraciones a El Comercio, la congresista Ana Zegarra Saboya aseguró que no estaba enterada de la investigación.

No obstante, de acuerdo al documento, la parlamentaria habría sido citada a declarar el pasado mes de setiembre.

Zegarra aseguró que colaborará con las investigaciones.

“Con referencia a ello no me ha llegado alguna notificación, y si están en indagaciones y/o investigación, como siempre lo dije, me someto a las investigaciones”. Ana Zegarra, congresista por Somos Perú

Cabe recordar que en julio de este año, cuando la denuncia fue dada a conocer por Panorama, Zegarra reconoció haber entregado su cuenta bancaria a la empresaria Blanca Ríos a través de un chat de WhatsApp.

“Yo en ese momento, como les mencionaba, yo lo envié pero no hubo totalmente nada, nada se llegó a concretar”, aseguró.

Precio a ello aseveró que tenía que reconocer ese “error”, pero se excusó señalando que cuando era coordinadora, Ríos le indicó que quería apoyarla porque sabía que realizaba actividades políticas y actividades sociales en su región.

Ana Zegarra Saboya, congresista de la República, investigada por presunta corrupción.

Por eso, dijo, “la señora mostró esa predisposición, pero son cosas que no se llegaron a conocretar”. Calificó la denuncia como “falsa”.

En declaraciones a Perú 21, Nahum Hidalgo, quien trabajaba en el despacho del fallecido congresista de Somos Perú, Hitler Saavedra -que posteriormente fue ocupado por Ana Zegarra- rechazó en su momento haber recibido dinero de la empresaria.

Alvan Berenz declaró al mismo medio que visitaba el despacho de Saavedra, pero también rechazó haber recibido o cobrado dinero a la empresaria.