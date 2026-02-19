Presidente Balcázar: Evaluaré a los ministros y si algunos merecen quedarse, los invitaremos a continuar

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcázar es el nuevo jefe de Estado del Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Bálcazar, se refirió a la elección de su nuevo Gabinete Ministerial que debería conocerse en los próximos días. Precisó que, para él, todos los ministros son técnicos y no tiene que “prejuzgar”.

