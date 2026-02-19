Presidente Balcázar: Evaluaré a los ministros y si algunos merecen quedarse, los invitaremos a continuar

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente de la República, José María Bálcazar, se refirió a la elección de su nuevo Gabinete Ministerial que debería conocerse en los próximos días. Precisó que, para él, todos los ministros son técnicos y no tiene que “prejuzgar”.
TE PUEDE INTERESAR
- Moyano tras elección de Balcázar como presidente: “Renovación Popular es el principal responsable de esta situación”
- Presidente Balcázar sobre Pedro Castillo: “No está en agenda ningún tipo de indulto por el momento”
- ¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?
- Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la elección de José María Balcázar como presidente
- “Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026