Presidente Balcázar: Evaluaré a los ministros y si algunos merecen quedarse, los invitaremos a continuar

El presidente de la República, José María Bálcazar, se refirió a la elección de su nuevo Gabinete Ministerial que debería conocerse en los próximos días. Precisó que, para él, todos los ministros son técnicos y no tiene que “prejuzgar”.

“Voy a tener que evaluar a los ministros y si hay algunos que merecen quedarse con nosotros los invitaremos que continúen. “En el caso de la ministra de Economía, vamos a conversar con ella, qué es lo que tiene allí, cuáles son sus puntos de vista y sobre esa marcha nosotros vamos a buscar un consenso”, sostuvo en entrevista a RPP.

Balcázar indicó que ha recibido el apoyo de todos los sectores y que trabajarán para que la ciudadanía “no piense que Perú Libre va a gobernar. “Tenemos un nuevo gobernante que apuesta por el diálogo, soy un hombre dialogante”, recalcó.

En esa línea, el jefe de Estado declaró que llamará a los diversos líderes políticos del país a una reunión de urgencia a fin de garantizarles que las elecciones generales del próximo 12 de abril . “De centro, derecha o izquierda, necesitamos sus opiniones”.

Caso Petroperú

Al ser consultado sobre Petroperú, precisó que es un tema que “no lo maneja”. Sin embargo, al ser un “problema técnico”, espera trabajarlo con los asesores del Ejecutivo, legislativo, abogados y otras instituciones del Estado.

José María Balcázar fue elegido por el Congreso y ocupará la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

La elección culminó un total de 113 votos, donde Balcázar 64 votos a favor, mientras que María del Carmen Alva obtuvo 46, hubo 3 votos viciados y ningún voto en blanco.