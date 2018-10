El presidente Martín Vizcarra confirmó que se reunió en Palacio de Gobierno con cinco congresistas de Fuerza Popular, tal como lo reveló El Comercio, el pasado martes 16, mientras Keiko Fujimori —lideresa de dicha agrupación política— aún se encontraba con detención preliminar.

“Como lo hemos dicho, Palacio de Gobierno es la representación del Perú en su conjunto y ahí tenemos reuniones todas las semanas con diferentes instituciones y representantes de la sociedad civil. Hemos recibido también a algunos políticos”, afirmó en diálogo con la prensa.

El presidente Vizcarra explicó que la semana pasada recibió el pedido para una reunión con algunos congresistas, la que, precisó, fue tramitada por el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta.

“[Violeta] nos dijo: ‘presidente así como nos reunimos con la bancada de PpK, me han pedido colegas de otras bancadas que quieren conversar con usted'", narró el mandatario a lo que respondió: ‘Con gusto, cuando quieran’”.

Cuando se le preguntó si ese encuentro tenía alguna relación con el cambio de actitud de Fuerza Popular y su decisión de no apoyar la moción de censura al primer ministro César Villanueva impulsada por el Apra, el presidente de la República dijo que no se trató ningún tema en particular.

“Fue de carácter general, de buscar siempre el desarrollo del Perú, buscando el esfuerzo compartido de todos los peruanos […] Hay que hacer un esfuerzo de búsqueda de consensos en el marco de la lucha contra la corrupción”, puntualizó tras señalar que no hablará sobre temas internos de Fuerza Popular.

Indicó que el mensaje del encuentro fue hacer un esfuerzo para trabajar en conjunto a fin de lograr crecimiento económico, desarrollo, inclusión social y lucha contra la corrupción.

El Comercio informó este lunes que cinco congresistas de Fuerza Popular sostuvieron una reunión el pasado martes 16 de octubre con el presidente Martin Vizcarra en Palacio de Gobierno. Tres días después, el sábado, a pedido de un bloque representado por unos 30 congresistas, el fujimorismo acordó adoptar un tono menos confrontacional.

A través del registro de visitas del portal de transparencia de Presidencia, este Diario corroboró los nombres de los legisladores de Fuerza Popular que estuvieron en la cita: Juan Carlos Gonzales, Milagros Salazar, Wilmer Aguilar, Miguel Castro y Modesto Figueroa.