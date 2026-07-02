Durante el evento de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, resaltó que el gobierno de transición del presidente José María Balcázar está comprometido con una transferencia de mando ordenada, transparente y conforme a la Constitución.

Arroyo sostuvo que el Ejecutivo entregará al próximo gobierno “un país en marcha”, con crecimiento económico e instituciones operativas, lo que permitirá asegurar la continuidad de las políticas públicas. “Esa será la mejor demostración de la fortaleza de nuestra democracia y de la madurez de nuestras instituciones”, enfatizó.

Asimismo, indicó que el Perú atraviesa una transición democrática que demanda “responsabilidad, serenidad y respeto por la institucionalidad”. En ese marco, subrayó que ese es el firme compromiso del presidente de la República.

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Durante la ceremonia conmemorativa de EE.UU, Arroyo resaltó la relación sólida y de larga data entre el Perú y el país norteamericano.

El titular de la PCM sostuvo que el vínculo económico es uno de los principales pilares y destacó que el Tratado de Libre Comercio ha impulsado el intercambio bilateral, convirtiendo a EE.UU. en el principal destino de las exportaciones peruanas no tradicionales.

Destacó que la cooperación entre ambos países es cada vez más estrecha en ámbitos como defensa, seguridad y lucha contra el crimen organizado, a lo que se suma el trabajo conjunto en materia espacial.

Arroyo remarcó que el mayor valor de esta relación radica en las personas pues hay más de un millón de peruanos que aportan con su trabajo al desarrollo de Estados Unidos, mientras que cada año aumenta el número de ciudadanos estadounidenses que visitan el Perú.