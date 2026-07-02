Durante la ceremonia, el jefe de la PCM resaltó la sólida relación del Perú con Estados Unidos. Foto: Gob.pe
Durante la ceremonia, el jefe de la PCM resaltó la sólida relación del Perú con Estados Unidos. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Durante el evento de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, resaltó que el gobierno de transición del presidente José María Balcázar está comprometido con una transferencia de mando ordenada, transparente y conforme a la Constitución.

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