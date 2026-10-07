Tras la aprobación parcial del pedido de facultades legislativas, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, señaló que el texto sustitutorio “no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita”.

No obstante, reconoció el esfuerzo de las bancadas que permitieron que la propuesta fuera debatida y votada en la Cámara de Diputados, “frente a un sector radical que no quería aprobar nada”.

Detalló que quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las Fuerzas Armadas.

En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, refirió que el texto tampoco incluye varios puntos y no se han incluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos.

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“Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”, manifestó, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en sus redes sociales.

El primer ministro reafirmó que el Ejecutivo seguirá utilizando todos los mecanismos que la Constitución y la ley le permiten para fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y cerrar brechas.

Finalmente, señaló su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el Fenómeno El Niño y atender las necesidades de millones de peruanos.

Como se recuerda, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso aprobó, la noche del último martes, el dictamen que otorga facultades especiales al Gobierno para legislar en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño por 90 días.

Este texto, aprobado previamente por mayoría en la Comisión de Constitución, había sido rechazado horas antes, pero tras aceptarse una reconsideración se volvió a votar, alcanzando el respaldo mayoritario: 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.

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