Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, se refirió al texto aprobado sobre la delegación de facultades. (Foto: PCM)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, se refirió al texto aprobado sobre la delegación de facultades. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

Tras la aprobación parcial del pedido de facultades legislativas, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, señaló que el texto sustitutorio “no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.