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Resumen

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Cuando la senadora Silvana Robles no mostró completamente su cédula de votación, el 26 de julio, al momento de la elección del nuevo presidente de la Cámara del Senado, el excandidato presidencial Roberto Sánchez encontró una oportunidad para reducir la influencia del sector cercano a Pedro Castillo dentro de Juntos por el Perú.

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