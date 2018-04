Las primeras imágenes de Nadine Heredia tras el fallo del TC [VIDEO]

Minutos antes de la 5 de la tarde, la ex primera dama Nadine Heredia abandonó el penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, donde estuvo desde muy temprano celebrando junto a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala, el cumpleaños de su hija mayor. En este recinto recibió la noticia de que en las próximas horas saldrá en libertad, tras nueves meses de prisión preventiva.

Esto luego de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera esta mañana dejar sin efecto la orden de cárcel preventiva que dictó el Poder Judicial en contra de Humala y Heredia, quienes son investigados por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes que habría entregado la firma brasileña Odebrecht para la campaña nacionalista del 2011.

A Nadine Heredia, quien estaba sentada en la parte de atrás de una patrulla de la Policía Nacional, se le ve sonriendo.

La ex primera dama retornó al penal de Mujeres de Chorrillos, donde estuvo recluida los últimos nueves meses.

Una vez que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sea notificado por el Poder Judicial de la orden de liberación, el ex presidente Humala y su esposa recuperarán su libertad.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo en conferencia de prensa que pese a declarar fundado el hábeas corpus, los magistrados "no han juzgado el tema de fondo", por lo que Ollanta Humala y Nadine Heredia seguirán siendo investigados por la fiscalía con libertad restringida.

Julio Espinoza, otro de los abogados de la pareja, dijo que el Tribunal Constitucional está "corrigiendo una regla que no se debió romper: las personas no deben ser encarceladas mientras no exista una sentencia". Agregó que la pareja debería salir en las próximas horas.