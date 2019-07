Principal operador de 'Caja 2' de Odebrecht detrás de los pagos vinculados al Gasoducto

No es el ex ejecutivo más conocido de Odebrecht. Sin embargo, su rol en las operaciones ilícitas lo convirtieron en uno de los trabajadores claves de la constructora brasileña. Se llama Olivio Rodrigues Junior, también conocido como "Gigolino", y fue el principal operador de la Caja 2, o contabilidad paralela, que tenía la multinacional cuando se encontraba en funciones su extinta división de sobornos.

El Comercio tuvo acceso a documentos del "My Web Day B", el programa utilizado por los miembros de la división de sobornos de Odebrecht, oficialmente llamado el Departamento de Operaciones Estructuradas, para coordinar y ejecutar los pagos de la Caja 2.

Los registros indican que "Gigolino" fue el responsable de al menos dos transferencias vinculadas al Gasoducto Sur, la obra más cara que Odebrecht se adjudicó en el país (más de US$ 7 mil millones) y que no forma parte de los cuatro proyectos que reconoció ante la fiscalía peruana que consiguieron previo pago de coimas.

A través del registro "operación Gigolino", se señala, por ejemplo, una transferencia de US$500 mil a favor de la sociedad 'offshore' Chirag Grand Power Corp con fecha 10 de noviembre del 2014. Esta empresa, como es público, fue fundada por el empresario peruano Emilio Juan Brignardello Vela y a su esposa María Isabel Moreyra Orbegoso.

Registro en el MyWebDay B sobre el pago a la offshore de Juan Brignardello Vela. El Comercio

El otro pago es el de US$ 40 mil para la empresa CGZ Ingenieria Corp, cuyo titular es el vicepresidente regional del Callao, Constantino Galarza Zaldívar. La fecha de la transferencia a la empresa de Galarza es el 12 de noviembre del 2014, según los registros.

En el primer caso, se consigna que la actividad por la que se habría hecho el pago es por una "asesoría de gestión de seguros". En el segundo caso por "una consultoría de ingeniería".

Lo llamativo es que ambas transferencias coinciden con los montos difundidos semanas atrás por los portales Convoca e IDL-Reporteros, quienes, como miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tuvieron acceso a 13 mil documentos de la división de sobornos de la constructora brasileña.

En las planillas publicadas por los portales peruanos, el pago a la 'offshore' Chirag Grand Power Corp está relacionado al codinombre (seudónimo para ocultar la identidad del beneficiario) "French". Mientras que el depósito a CGZ Ingenieria Corp, está registrado al lado del codinombre "Gaza", quien sería Constantino Galarza.

La empresa informó, días atrás, que las operaciones difundidas no necesariamente representan sobornos. Además, recalcaron que no omitieron información a la fiscalía peruana.

No es la primera vez que el nombre de Olivio Rodrigues, o "Gigolino", aparece en un caso peruano. Rodrigues figura en la transferencia que Odebrecht le hizo a la campaña del ex presidente Alan García del 2006, a través de su ex ministro Luis Alva Castro.

Rodrigues también es quien tenía a su cargo la 'offshore' Klienfeld Services Limited, posiblemente la sociedad que utilizó más la firma brasileña para pagar sobornos. Por ejemplo, el US$1 millón 300 mil que fueron a la cuenta en Andorra del ex funcionario aprista Miguel Atala Herrera; así como pagos vinculados al Metro de Lima y en otros pagos ilícitos realizados en otros países de la región.